12 человек скончались: почему популярные грудные импланты запрещают по всему миру 🔊 Воспроизвести Фото: graziamagazine.ru



Один из лидеров мирового рынка грудных имплантов — британская компания "Аллерган" — массово отзывает свою продукцию. Ее изделия, как показали исследования, опасны для жизни — они вызывают онкологические заболевания. От таких имплантов уже отказались США, Франция, Австралия и Канада и Россия. Соответствующее заявление разместил Росздравнадзор. Но далеко не все услышали это предостережение, сообщает



— Как вы себя чувствуете?



— Уже лучше.



Размер груди вырос со второго до четвертого, но больше стало и проблем. С новыми формами Кристина Липатова не проходила и полгода:



— Мне даже руку поднять больно. Такое ощущение, что нечто мешает. Один из лидеров мирового рынка грудных имплантов — британская компания "Аллерган" — массово отзывает свою продукцию. Ее изделия, как показали исследования, опасны для жизни — они вызывают онкологические заболевания. От таких имплантов уже отказались США, Франция, Австралия и Канада и Россия. Соответствующее заявление разместил Росздравнадзор. Но далеко не все услышали это предостережение, сообщает Vesti.ru Размер груди вырос со второго до четвертого, но больше стало и проблем. С новыми формами Кристина Липатова не проходила и полгода: Импланты пришлось удалить. Оказалось, что вовремя. Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование. Выяснилось, что одни из самых популярных грудных имплантов "Аллерган" опасны настолько, что могут убить. Причина — редкая форма онкологии.



"Может развиваться такая форма злокачественной опухоли, как крупноклеточная лимфома атипическая. Это редкая форма, она развивается в капсуле вокруг этих имплантов", — рассказал маммолог-онколог Сергей Портной.



Внутри тех самых имплантов силикон, форма стандартная, размер — по желанию клиента, поверхность — текстурированная, то есть неровная. С одной стороны, такая грудь дольше держит форму, с другой стороны, все эти шероховатости — идеальная среда для бактерий.



Врачи бьют тревогу — у пятисот женщин, которые воспользовались продукцией бренда, выявили рак — двенадцать человек скончались.



"Нам нужно отозвать эти продукты с рынка и прекратить их использовать", — заявил доцент нейрохирургии при Университете Эмори Санджай Гупта.



Производитель срочно отзывает свою продукцию. От опасных имплантов уже отказались в США, Канаде, Франции и Австралии.



"Здоровье пациента и его безопасность являются ключевым приоритетом компании. В случае каких-либо опасений пациентам рекомендуется обратиться к своему пластическому хирургу", — сообщили в компании "Аллерган".



"Всем субъектам, у кого имеются в наличии такие медицинские изделия, должны связаться с компанией "Аллерган" и направить туда всю продукцию, которая имеется сейчас на рынке", — рассказала начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора Елена Астапенко.



В России их использовали буквально еще на прошлой недели. Теперь врачи разводят руками — аналог "Аллергану" придется поискать.



"Эти импланты — самые популярные на рынке. И, наверное, именно поэтому с этим связано число заболеваний", — поделилась пластический хирург Ольга Ованесова.



Наталье Зайцевой тоже рекомендовали именно эти импланты. После операции она почувствовала дискомфорт и режущие боли. Пришлось снова попасть на стол к хирургу:



— Настояли вставлять именно эти импланты. И, переделывая, снова их же и поставили. Теперь у меня есть страх дальнейшей повторной операции — это общий наркоз, реабилитация.



В зоне риска — миллионы женщин по всему миру.



"В нашей стране женщин на десять миллионов больше, чем мужчин", — рассказал один из ведущих пластических хирургов в мире Александр Тепляшин. Он говорит, что красота, конечно, страшная сила, но, в первую очередь, это всего лишь бизнес.



"Это американская компания с капитализацией 379 миллиардов долларов, которая скупила практически все бренды. Наверное, им все равно, погибли люди или нет", — отметил Тепляшин.



Тем, кто уже вставил опасные импланты, врачи советуют регулярно проходить обследования и делать УЗИ. vesti.ru Категории: здоровье Ключевые слова: имплант, опасно — статья прочитана 155 раз Комментарии