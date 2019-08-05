Допинг-тест американского баскетболиста указал на беременность 🔊 Воспроизвести Фото: u-f.ru



Американский баскетболист Ди Джей Купер отбывает дисквалификацию за подмену допинг-пробы. Как выяснил RTV, спортсмен использовал мочу беременной супруги, сообщает



Изданию стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении Купера. Баскетболист подменил пробу, когда пытался получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины. Спортсмена выдало то, что в моче был обнаружен гормон, который вырабатывается в организме беременной женщины.



Купер был дисквалифицирован на два года. Наказание баскетболиста истекает 20 июня 2020 года.



Американец известен по выступлениям за греческий «Панатинаикос» и российский «Енисей». В сезоне-2017/2018 Купел стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе «Монако». Американский баскетболист Ди Джей Купер отбывает дисквалификацию за подмену допинг-пробы. Как выяснил RTV, спортсмен использовал мочу беременной супруги, сообщает Lenta.ru Изданию стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении Купера. Баскетболист подменил пробу, когда пытался получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины. Спортсмена выдало то, что в моче был обнаружен гормон, который вырабатывается в организме беременной женщины.Купер был дисквалифицирован на два года. Наказание баскетболиста истекает 20 июня 2020 года.Американец известен по выступлениям за греческий «Панатинаикос» и российский «Енисей». В сезоне-2017/2018 Купел стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе «Монако». Lenta.ru Категории: спорт Ключевые слова: дисквалификация, допинг, баскетболист, Купер — статья прочитана 130 раз Комментарии