|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Допинг-тест американского баскетболиста указал на беременность
Американский баскетболист Ди Джей Купер отбывает дисквалификацию за подмену допинг-пробы. Как выяснил RTV, спортсмен использовал мочу беременной супруги, сообщает Lenta.ru.
Изданию стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении Купера. Баскетболист подменил пробу, когда пытался получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины. Спортсмена выдало то, что в моче был обнаружен гормон, который вырабатывается в организме беременной женщины.
Купер был дисквалифицирован на два года. Наказание баскетболиста истекает 20 июня 2020 года.
Американец известен по выступлениям за греческий «Панатинаикос» и российский «Енисей». В сезоне-2017/2018 Купел стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе «Монако».
Lenta.ru
Категории: спорт
Ключевые слова: дисквалификация, допинг, баскетболист, Купер
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|