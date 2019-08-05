Стала известна причина смерти Вилли Токарева 🔊 Воспроизвести Фото: glavny.tv



Российский певец и композитор Вилли Токарев ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает



Последний месяц он находился в одной из московских клиник, куда его госпитализировали 2 июля.



Артисту было 84 года.



Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.



В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева — "В шумном балагане", — который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.



Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около полусотни альбомов.



В конце восьмидесятых и начале девяностых артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство. Российский певец и композитор Вилли Токарев ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости Последний месяц он находился в одной из московских клиник, куда его госпитализировали 2 июля.Артисту было 84 года.Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева — "В шумном балагане", — который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около полусотни альбомов.В конце восьмидесятых и начале девяностых артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство. РИА Новости Категории: в мире Ключевые слова: смерть, Токарев — статья прочитана 106 раз Комментарии