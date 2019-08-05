Эмиграция как жизненная стратегия 90% молодежи Литвы. Ученые в шоке 🔊 Воспроизвести Фото: kprf-don.ru



По официальным данным, с момента обретения независимости население Литвы уменьшилось почти на миллион: с 3.706 млн до 2.793 млн. Это неполные официальные данные, но и они дают ужасающую картину. Самое неприятное, что и сейчас больше 90% молодых людей хотели бы эмигрировать, если бы удалось уехать в развитую страну Запада и получили бы там работу по специальности, сообщает



Об этом речь шла во время дискуссии, организованной Европейским институтом Каунасского технологического университета "Как вернуть 3 миллиона?".



По прогнозу Eurostat, через 10 лет в Литве может остаться всего 2,4, а в 2040 г. – всего 2 млн. жителей. По официальным данным, с момента обретения независимости население Литвы уменьшилось почти на миллион: с 3.706 млн до 2.793 млн. Это неполные официальные данные, но и они дают ужасающую картину. Самое неприятное, что и сейчас больше 90% молодых людей хотели бы эмигрировать, если бы удалось уехать в развитую страну Запада и получили бы там работу по специальности, сообщает МирТесен Об этом речь шла во время дискуссии, организованной Европейским институтом Каунасского технологического университета "Как вернуть 3 миллиона?".По прогнозу Eurostat, через 10 лет в Литве может остаться всего 2,4, а в 2040 г. – всего 2 млн. жителей. По словам директора Европейского института КТУ Вигаудаса Ушацкаса, сокращение числа жителей и исчезновение страны – самая большая долгосрочная опасность для Литвы, ее нацбезопасности и экономического благосостояния.



Эмиграция – это только одна, самая яркая грань депопуляции Литвы. "По сравнению с годом восстановления независимости в Литве рождается на треть меньше детей. Действовавшие до сих пор меры побуждения рождаемости недейственны. По показателям нетто эмиграции на тысячу жителей, Литва больше 10 лет "лидирует" в ЕС. Значит, жители Литвы не верят в перспективу своей страны", – признал Ушацкас.



«Большинство эмигрантов покидают Литву после потери работы. Например, 85 % лиц, декларировавших свой отъезд в 2010 году, указали, что до отъезда они были безработными в течение года и более. Этот фактор отталкивания усиливает такой аспект притяжения, как заработная плата в основных странах назначения эмигрантов. С точки зрения покупательной способности она в два-три раза выше, чем в Литве. С точки зрения современных цен (то есть без учета стоимости проживания в странах назначения) заработная плата может в шесть раз превышать среднюю зарплату в Литве», — говорится в докладе 2011 года Вильнюсского бюро Международной организации по миграции.



По словам философа и партнера консультационной компании Glade Миндаугаса Кубилюса, основные причины сокращения численности населения - это небольшие доходы при высоких ценах, большая социальная разобщенность, негативное эмоциональное состояние в стране, необеспеченная старость и низкая рождаемость, которая не обеспечивает натуральное обновление популяции. "Многие граждане просто напросто не верят, что Литва - перспективное пространство, в котором они могут накапливать благо", – признает Кубилюс.



Хуже всего, как заметил он, что 90,4% молодых участников опроса указали, что и сегодня уехали бы в развитую страну, если бы могли там вести успешную жизнь. Это показало исследование Института мониторинга прав человека. Молодежь 15-19 лет спрашивали, уехала бы они в развитую страну, если бы им предложили работу по специальности.



«Данные показывают, что высококвалифицированные работники умственного труда, высококвалифицированные рабочие составляют почти 40 % эмиграционного потока. Как следствие, в некоторых сферах рынка труда уже ощущается дефицит ученых, инженеров, медицинских работников и IT-специалистов. Эта „утечка мозгов“ вызывает всё большее беспокойство в Литве» — говорилось в «Обзоре международной миграции» Организации экономического сотрудничества и развития.



«Безработица, особенно среди молодежи (35,1 % в 2010 году и 32,9 % в 2011 году) может частично объяснить рост доли эмигрантов в возрасте от 20 до 34 лет с докризисного уровня в 47 % в 2008 году до 56 % в 2011 году. С непропорционально высокой долей эмиграции молодых людей и демографическим дисбалансом связана ожидаемая в будущем нехватка рабочей силы», — сказано в аналогичном докладе ОЭСР за 2013 год



Таким образом международные эксперты констатируют, год за годом Литву покидает ее будущее: научно-технические работники, квалифицированные специалисты, молодежь. Половина литовской эмиграции — люди со средним профессиональным и высшим образованием. Чаще всего уезжают молодые люди, не успевшие обзавестись семьей, однако устойчивая тенденция последних нескольких лет — эмиграция целыми семьями. Или, как вариант, детей оставляют со старшими родственниками или остающимся родителями, рассчитывая забрать их после обустройства на новом месте. Семья по-литовски сегодня это бабушка, к которой дети отправляют на лето внуков из Лондона. О том, что выросшие внуки будут жить в Литве, говорить не приходится.



Но пока мы оперировали исключительно официальными цифрами, хотя и они весьма тревожны. Сколько реально людей проживает в Литве? «Вероятно, на самом деле в Литве сейчас не наберется и двух с половиной миллионов жителей, притом их количество неуклонно сокращается» - пишет Александр Носович.



Литовцы уезжают в Великобританию, Германию, Норвегию, Ирландию. Об их отношении к покинутой родине говорит готовность британских иммигрантов отказаться от литовского гражданства в пользу британского после «брексита».



Эмиграция стала социальной нормой для литовского общества. Лицемерие литовских политиков -представить это, как временное явление. Это явление продолжается все тридцать лет независимости Литвы. И в последнее время эта тенденция начала ускорятся – литовцев беспокоит неизбежное окончание дотаций со стороны Евросоюза, которые составляют до четверти бюджета страны. Ученые берутся за голову, если сейчас, в относительно благополучные времена, Литву в год покидают около 0.5% населения в год, что наступит, когда евродотации прекратятся и жить литовцам станет по-настоящему тяжело? Отток составит 1% в год? Полтора процента или пять процентов в год?



При этом, как насмешка - население соседней Калининградской области на 1 января 2019 года перевалило за миллион. А с 1991 года прибавило около 12%.







Михеев Сергей info.mirtesen.ru Категории: общество Ключевые слова: молодежь, эминрация — статья прочитана 261 раз Комментарии