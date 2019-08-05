Реклама Вильнюс — точка G Европы номинирована на престижную премию

В конце лета прошлого года была запущена рекламная кампания литовской столицы, слоган которой гласил: "Никто не знает, где это находится, но когда находишь — это великолепно".
Реклама литовской столицы "Вильнюс — точка G Европы" вошла в пятерку лучших туристических кампаний в рамках престижной международной премии в области путешествий и туризма, сообщает lt.sputniknews.ru.
Вильнюсу предстоит соревноваться с маркетинговыми решениями Ливерпуля, Борнмута, Далласа и Лас-Вегаса.
Директор туристической компании Go Vilnius Инга Романовскене отметила престижность награды и добавила, что это будет способствовать большему интересу со стороны туристов к литовской столице.
Награда International Travel & Tourism Awards вручается лучшим туристическим направлениям, государственным и частным организациям и чрезвычайна важна в сфере туризма. Церемония награждения пройдет в ноябре в Лондоне.
В прошлом году рекламная кампания Вильнюса вызвала широкий общественный резонанс. Ее слоган гласил: "Никто не знает, где это находится, но когда находишь — это великолепно". Реклама была запущена в августе в Лондоне и Берлине. Ее разместили на уличных щитах, в социальных сетях появились видеоролики, была задействована и платформа Google.
Идея рекламной кампании принадлежит дизайнерам из рекламной школы Atomic Garden Юргису Раманаускасу, Скайсте Кауринайте и Угниусу Микште. По словам Раманаускаса, основная мысль заключается в том, что никто не знает, где на самом деле находится Вильнюс, но как только люди посещают его, то влюбляются в литовскую столицу. Дизайнеры рассказали, что понимание этого пришло к ним после разговоров с иностранцами.
За прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов. Отмечается, что реклама столицы появилась на страницах престижных западных изданий, а также в шоу британского комика Джона Оливера.
В прошлом году рекламная кампания Вильнюса вызвала широкий общественный резонанс. Ее слоган гласил: "Никто не знает, где это находится, но когда находишь — это великолепно". Реклама была запущена в августе в Лондоне и Берлине. Ее разместили на уличных щитах, в социальных сетях появились видеоролики, была задействована и платформа Google.
Идея рекламной кампании принадлежит дизайнерам из рекламной школы Atomic Garden Юргису Раманаускасу, Скайсте Кауринайте и Угниусу Микште. По словам Раманаускаса, основная мысль заключается в том, что никто не знает, где на самом деле находится Вильнюс, но как только люди посещают его, то влюбляются в литовскую столицу. Дизайнеры рассказали, что понимание этого пришло к ним после разговоров с иностранцами.
За прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов. Отмечается, что реклама столицы появилась на страницах престижных западных изданий, а также в шоу британского комика Джона Оливера.