Реклама Вильнюс — точка G Европы номинирована на престижную премию 🔊 Воспроизвести Фото: boredpanda.com



В конце лета прошлого года была запущена рекламная кампания литовской столицы, слоган которой гласил: "Никто не знает, где это находится, но когда находишь — это великолепно".



Реклама литовской столицы "Вильнюс — точка G Европы" вошла в пятерку лучших туристических кампаний в рамках престижной международной премии в области путешествий и туризма, сообщает



Вильнюсу предстоит соревноваться с маркетинговыми решениями Ливерпуля, Борнмута, Далласа и Лас-Вегаса.



Директор туристической компании Go Vilnius Инга Романовскене отметила престижность награды и добавила, что это будет способствовать большему интересу со стороны туристов к литовской столице. В конце лета прошлого года была запущена рекламная кампания литовской столицы, слоган которой гласил: "Никто не знает, где это находится, но когда находишь — это великолепно".Реклама литовской столицы "Вильнюс — точка G Европы" вошла в пятерку лучших туристических кампаний в рамках престижной международной премии в области путешествий и туризма, сообщает lt.sputniknews.ru Вильнюсу предстоит соревноваться с маркетинговыми решениями Ливерпуля, Борнмута, Далласа и Лас-Вегаса.Директор туристической компании Go Vilnius Инга Романовскене отметила престижность награды и добавила, что это будет способствовать большему интересу со стороны туристов к литовской столице. Награда International Travel & Tourism Awards вручается лучшим туристическим направлениям, государственным и частным организациям и чрезвычайна важна в сфере туризма. Церемония награждения пройдет в ноябре в Лондоне.



В прошлом году рекламная кампания Вильнюса вызвала широкий общественный резонанс. Ее слоган гласил: "Никто не знает, где это находится, но когда находишь — это великолепно". Реклама была запущена в августе в Лондоне и Берлине. Ее разместили на уличных щитах, в социальных сетях появились видеоролики, была задействована и платформа Google.



Идея рекламной кампании принадлежит дизайнерам из рекламной школы Atomic Garden Юргису Раманаускасу, Скайсте Кауринайте и Угниусу Микште. По словам Раманаускаса, основная мысль заключается в том, что никто не знает, где на самом деле находится Вильнюс, но как только люди посещают его, то влюбляются в литовскую столицу. Дизайнеры рассказали, что понимание этого пришло к ним после разговоров с иностранцами.



За прошлый год Вильнюс посетили 1,2 миллиона туристов. Отмечается, что реклама столицы появилась на страницах престижных западных изданий, а также в шоу британского комика Джона Оливера. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Точка G, реклама — статья прочитана 77 раз Комментарии