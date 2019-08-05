Хоть черта лысого. Как загибается международная карьера Грибаускайте 🔊 Воспроизвести Фото: Йоана Сайковска



Литовские политики не могут решить, кто должен стать назначенцем в Еврокомиссию от республики. Одни настаивают на том, что это должен быть мужчина, другие выступают за кандидата-женщину, сообщает



В Литве идут споры вокруг фигуры кандидата в Еврокомиссию от страны. Часть политиков выступает за то, что кандидатом должен стать мужчина, другие настаивают на кандидате-женщине.



"Даже неискушенному наблюдателю ясно, что за этой мышиной возней стоит, с одной стороны, желание протолкнуть в Еврокомиссию экс-президента Далю Грибаускайте, а с другой – стремление окончательно отправить Грибаускайте на пенсию, сполна отплатив Дале Поликарповне за хамство и оскорбления в адрес коллег на протяжении 10 лет руководства Литвой", – пишет политолог, обозреватель RuBaltic.ru Александр Носович. Литовские политики не могут решить, кто должен стать назначенцем в Еврокомиссию от республики. Одни настаивают на том, что это должен быть мужчина, другие выступают за кандидата-женщину, сообщает Baltnews.lt В Литве идут споры вокруг фигуры кандидата в Еврокомиссию от страны. Часть политиков выступает за то, что кандидатом должен стать мужчина, другие настаивают на кандидате-женщине."Даже неискушенному наблюдателю ясно, что за этой мышиной возней стоит, с одной стороны, желание протолкнуть в Еврокомиссию экс-президента Далю Грибаускайте, а с другой – стремление окончательно отправить Грибаускайте на пенсию, сполна отплатив Дале Поликарповне за хамство и оскорбления в адрес коллег на протяжении 10 лет руководства Литвой", – пишет политолог, обозреватель RuBaltic.ru Александр Носович. Пошло не по плану



По мнению Александра Носовича, изначально предполагалось, что еврокомиссаром от Литвы станет человек, которого выберет сама Даля Грибаускайте после того, как ее выберут на высокий пост в ЕС.



"Кого выберет новый лидер ЕС, того и отправим, потому что со сработавшимся коллегой нашей Далите будет проще работать на благо Литвы в Европейском союзе", – отмечает политолог.



После того, как мимо Дали Грибаускайте прошло назначение на высшие должности в ЕС, казалось бы, отпала интрига в выборе кандидата в Еврокомиссию от Литвы:



"В международной карьере Дали Грибаускайте по окончании президентских полномочий были уверены все и каждый. И неудивительно, ведь миф о каких-то фантастических деловых качествах и компетенциях presidente, которые дают ей возможность возглавить хоть ООН, хоть НАТО, хоть ЮНЕСКО, хоть Евросоюз, вбивался в головы литовцев из года в год. Кого же и назначать в Еврокомиссию, если не ее? Тем удивительнее для потребителя литовской официальной пропаганды то, что происходит сейчас".



Реальность



По словам лидера правящей партии "Союз крестьян и зеленых" Рамунаса Карбаускиса, среди кандидатов в Еврокомиссию – одни мужчины. В то же время, как впоследствии заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис, у Литвы есть возможность делегировать в Брюссель и женщину. Однако конкретного кандидата не назвал.



Александр Носович отмечает, что заветное имя пока произнесли вслух "аффилированные с экс-президентом "ландсбергисты".



"Наша общественность склонна видеть кандидатом завершившую срок полномочий президента Далю Грибаускайте", – написал в открытом письме председатель партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Габриэлюс Ландсбергис.



"Мышиная возня вокруг еврокомиссара уже возмутила нового президента Литвы, который пообещал лично "разрулить" ситуацию. Однако Науседа в литовской политике – не высший судья и не высший арбитр. Он такой же политический игрок, как и все, и тоже играет свою игру. Новый глава государства балансирует между различными центрами силы в расчете со временем сформировать свой", – подчеркивает политолог.



С одной стороны, Науседа близок к консерваторам, с другой стороны, президент сотрудничает с правящей партией и премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.



Именно поэтому, указывает Носович, представитель президента заявляет, что Вильнюс получит от Еврокомиссии более ценный портфель, если делегирует на пост женщину. В итоге выбор кандидата "окончательно превращается в беспрерывный политический балаган":



"Дело уже дошло до распространения слухов о некоем письме нового председателя Еврокомиссии президенту Литвы, в котором Урсула фон дер Ляйен якобы призывает литовцев направить в Брюссель именно женщину. Поскольку из всех литовских женщин-политиков ставленница Ангелы Меркель общалась только с Далей Грибаускайте, подразумевается, что фон дер Ляйен настаивает на ее кандидатуре. Здесь литовский политический класс безбожно себе льстит. В условиях нарастающего кризиса внутри ЕС им откровенно плевать, кого Литва делегирует в еврокомиссары: мужчину, женщину – хоть черта лысого".



Внутренняя комедия положений



Таким образом, происходящее сейчас в литовской политике – "внутренняя комедия положений", считает политолог Александр Носович. Те, кто выступают в поддержку Грибаускайте, понимают, что пост в Еврокомиссии – серьезная политическая позиция. Те, кто против, хотят отправить Грибаускайте на пенсию.



"Так что помимо простого и низменного мотива – застолбить выгодную позицию в Брюсселе за своей политической группой, – литовскими политиками движет еще более простой и низменный мотив: расквитаться с Далей Поликарповной, пустив ее европейскую карьеру под откос. Получающаяся из этого мышиная возня, научно именуемая демократическими процедурами, выглядит откровенно противно", – резюмирует Носович. Baltnews.lt Категории: политика Ключевые слова: Грибаускайте, Еврокомиссия География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии