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Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
Крымский сафари-парк львов "Тайган" и зоопарк "Сказка" готовы принять животных из Сибири, где бушуют природные пожары, сообщил РИА Новости директор зверинцев Олег Зубков.
"Мы готовы принимать животных из горящей, пылающей тайги", — сказал РИА Новости Зубков.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента, к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Позднее МЧС сообщило о ликвидации 19 очагов пожаров и снижении ежедневного прироста площадей, охваченных огнем, более чем в пять раз.
В Минобороны России накануне сообщили, что авиация МО потушила более 450 тысяч гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
РИА Новости
Категории: в мире
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