Впереди – новые вершины

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Участники квалификационного раунда Лиги чемпионов продолжают работать в режиме «нон-стоп»: не успели счастливчики отпраздновать попадание в следующий раунд, как уже приходит время помериться силами с ещё более грозным соперником.



Но как заметил великий Высоцкий, «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал».



Лига чемпионов сезона 2019/2020.



2-й квалификационный раунд



Ответные матчи



«Олимпиакос» (Греция) – «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 4:0 (первый матч - 0:0),



«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Сабуртало» (Грузия) — 3:0 (2:0),



«Копенгаген» (Дания) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 1:0 (2:0), Но как заметил великий Высоцкий, «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал».«Олимпиакос» (Греция) – «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 4:0 (первый матч - 0:0),«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Сабуртало» (Грузия) — 3:0 (2:0),«Копенгаген» (Дания) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 1:0 (2:0), «Базель» (Швейцария) – ПСВ (Нидерланды) — 2:1 (2:3),



АПОЭЛ (Кипр) – «Сутьеска» (Черногория) — 3:0 (1:0),



«Русенборг» (Норвегия) – БАТЭ (Белоруссия) — 2:0 (1:2),



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Клуж» (Румыния) — 2:2 (0:1),



«Валлетта» (Мальта) – «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (1:3),



АИК (Швеция) – «Марибор» (Словения) — 3:2 доп. вр. (1:2),



«Карабах» (Азербайджан) – «Дандолк» (Ирландия) — 3:0 (1:1),



«Нымме Калью» (Эстония) – «Селтик» (Шотландия) — 0:2 (0:5),



ХИК (Финляндия) – «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:1 (0:2).



В третьем квалификационном раунде встречаются: «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия), АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан), ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды), «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия), «Црвена Звезда» (Сербя) – «Копенгаген» (Дания), «Марибор» (Словения) – «Русенборг» (Норвегия), «Башакшехир» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев, Украина), «Базель» (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), «Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия).



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