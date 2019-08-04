По многочисленным просьбам «Кыся» - опять на фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







По многочисленным просьбам гость Международного театрального фестиваля «Перекресток» в этом году - спектакль «Кыся» (реж. Яков Рубин) и главный и единственный исполнитель: Заслуженный артист России Всеволод ЧУБЕНКО.



Всеволод Чубенко - обладатель Гран-при и лауреат российских (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Нижневартовск и др.) и международных театральных фестивалей (Македония, Египет, Германия, Франция, Люксембург, Тунис, Польша, Литва, Украина, Беларусь, Литва и др.).



Трудно подсчитать, сколько раз знаменитый «Кыся» (по одноименному произведению В.Кунина) приезжал с гастролями в Литву, но помнится, что каждый раз мест всем желающим в зале не хватало!



Спектакль «Кыся» - история о ненависти, любви, ярких неприкрытых человеческих чувствах. В основе спектакля «Кыся» лежит одноименная, когда-то скандальная повесть В.Кунина, ошеломившая в свое время читателей. Всеволод Чубенко - обладатель Гран-при и лауреат российских (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Нижневартовск и др.) и международных театральных фестивалей (Македония, Египет, Германия, Франция, Люксембург, Тунис, Польша, Литва, Украина, Беларусь, Литва и др.).Трудно подсчитать, сколько раз знаменитый «Кыся» (по одноименному произведению В.Кунина) приезжал с гастролями в Литву, но помнится, что каждый раз мест всем желающим в зале не хватало!Спектакль «Кыся» - история о ненависти, любви, ярких неприкрытых человеческих чувствах. В основе спектакля «Кыся» лежит одноименная, когда-то скандальная повесть В.Кунина, ошеломившая в свое время читателей.



Кот «Кыся» - прямой родственник гоголевской чертовщины и булгаковского Бегемота. Кыся имеет некую скандальность, но за всем этим эпатажем стоит глубокий подтекст, тончайшие душевные смятения героя.



Пресса о спектакле



Людмила Пономарева, по материалам vartinfo.ru



Исполнитель - обаятельный, экспрессивный Всеволод Чубенко, на один час органично перевоплотившийся в питерского котяру. Перед спектаклем залихватски-философская "Lets mу реорlе gо" настраивает зрителя на соответствующий лад, поэтому когда, покачиваясь в драном гамаке, возникает кот с наглой мордой, зал принимает его на "ура". Кот, конечно, актер - в пушистых носках и перчатках, свитере, потертых джинсах и вязаной шапочке. В общем, в этом Кысе есть несомненная кошачья уютность и складность. Вологодский спектакль - лишь отрывок из романа Кунина, повествующий о том, как плывет Кыся в Америку, чтобы найти своего друга и хозяина Шуру, и вспоминает о своих злоключениях во время долгих скитаний. Актер с такой точностью передает характер, настроение, повадки дворового кота и не только его - одновременно на сцене возникают образы живодеров, водилы, наркодельцов, овчарки, лисы и других котов, всего около 35 ролей.



Римма Кречетова, "Неожиданное знакомство"



Театральная жизнь 3/2005 Москва



"Чубенко, на долю которого выпало в одиночку передать всю многоликость романа, справляется с этой задачей прекрасно. В его игре мир, увиденный не только глазами кота, но и угаданный загадочной кошачьей душой, возникает зримым, реально чувственным. Будто актер использует слово, как художник использует краски, рисуя голосом пестрые, меняющиеся мгновения действительности. Он постоянно работает на крупных планах, не позволяя оторвать взгляда от своего лица. Каждый пластический акцент рассчитан, неразрывно связан со словом, с внутренним состоянием рассказчика. Энергия не растрачивается в случайных движениях, она сжата, и вместе с нею сжат, как пружина, спектакль...»



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Спектакль состоится 7 августа в 19 часов в Друскининкай, в санатории "Эгле" (ул. Эгле, 1).



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Билеты продаются в системе Bilietai.lt



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras. «Кыся» - это авантюрная история простого петербургского помоечного бродячего кота из породы донжуанов. По жанру «Кыся» - это трагикомедия, но при этом очень веселый и озорной спектакль.Кот «Кыся» - прямой родственник гоголевской чертовщины и булгаковского Бегемота. Кыся имеет некую скандальность, но за всем этим эпатажем стоит глубокий подтекст, тончайшие душевные смятения героя.Исполнитель - обаятельный, экспрессивный Всеволод Чубенко, на один час органично перевоплотившийся в питерского котяру. Перед спектаклем залихватски-философская "Lets mу реорlе gо" настраивает зрителя на соответствующий лад, поэтому когда, покачиваясь в драном гамаке, возникает кот с наглой мордой, зал принимает его на "ура". Кот, конечно, актер - в пушистых носках и перчатках, свитере, потертых джинсах и вязаной шапочке. В общем, в этом Кысе есть несомненная кошачья уютность и складность. Вологодский спектакль - лишь отрывок из романа Кунина, повествующий о том, как плывет Кыся в Америку, чтобы найти своего друга и хозяина Шуру, и вспоминает о своих злоключениях во время долгих скитаний. Актер с такой точностью передает характер, настроение, повадки дворового кота и не только его - одновременно на сцене возникают образы живодеров, водилы, наркодельцов, овчарки, лисы и других котов, всего около 35 ролей."Чубенко, на долю которого выпало в одиночку передать всю многоликость романа, справляется с этой задачей прекрасно. В его игре мир, увиденный не только глазами кота, но и угаданный загадочной кошачьей душой, возникает зримым, реально чувственным. Будто актер использует слово, как художник использует краски, рисуя голосом пестрые, меняющиеся мгновения действительности. Он постоянно работает на крупных планах, не позволяя оторвать взгляда от своего лица. Каждый пластический акцент рассчитан, неразрывно связан со словом, с внутренним состоянием рассказчика. Энергия не растрачивается в случайных движениях, она сжата, и вместе с нею сжат, как пружина, спектакль...»* * *Спектакль состоится 7 августа в 19 часов в Друскининкай, в санатории "Эгле" (ул. Эгле, 1).Не пропустите!Билеты продаются в системе Bilietai.ltС 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, «Перекрёсток» — статья прочитана 151 раз Комментарии