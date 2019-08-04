«В Киеве, на Подоле, или Где вы сохните бельё...» на фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай! 🔊 Воспроизвести



За почти двадцатилетнюю историю существования Киевский академический театр «Колесо» (под руководством Народной артистки Украины, режиссера Ирины Клищевской) принял участие в большом количестве фестивалей и проектов, побывав в разных странах мира: Англии, США, Румынии, Франции, Польши, Албании, Швеции, Югославии, Болгарии, России, Белоруссии, Турции, Македонии, а в этом году с воодушевлением согласился участвовать в Литве - на Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай.



Украинский театр «Колесо» находится в самом сердце Киева, на Андреевском спуске. 28 мая 1988 года Киевский театр «Колесо» открыл двери зрителям, получив собственное помещение! В 19 веке в этом доме жил подольский ювелир, а в 20 — находились советские коммуналки. В перевоплощении жилого сооружения в театр приняли участие все работники театра — и работники служб, и актёры! Ведь все они большая дружная интернациональная семья! И не удивительно, что именно в этом театре «родился» очень веселый спектакль, а точнее "Городская байка с песнями, танцами, да… цимусом»! Украинский театр «Колесо» находится в самом сердце Киева, на Андреевском спуске. 28 мая 1988 года Киевский театр «Колесо» открыл двери зрителям, получив собственное помещение! В 19 веке в этом доме жил подольский ювелир, а в 20 — находились советские коммуналки. В перевоплощении жилого сооружения в театр приняли участие все работники театра — и работники служб, и актёры! Ведь все они большая дружная интернациональная семья! И не удивительно, что именно в этом театре «родился» очень веселый спектакль, а точнее "Городская байка с песнями, танцами, да… цимусом»! Эта «байка» под названием «В КИЕВЕ, НА ПОДОЛЕ, или Где вы сохните белье» поставлена по мотивам водевиля украинского фольклориста и этнографа Николая Янчука (автор сценария и режиссер-постановщик В. Петранюк). А расскажут вам «городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций», многогранные актеры театра (Д.Драчевский, А.Лопатин, В.Шестаков, Г.Русин, С.Колокольников, А.Кривда, В.Стасенко, А.Примогенов).



Во время спектакля вы узнаете рецепты еврейской кухни, а возможно, если вам очень повезет, и сможете попробовать уже готовые блюда! Мы уверены, вы также будете петь известные мелодии и песни, и от души смеяться вместе с героями Рахилью, Хомой и Параской, Хаимом и Сарой, милиционером Собачко и Гоп-со-точилом!



Надеемся, вам полюбится этот спектакль и ,будучи в Киеве, вы всенепременно посетите театр «Колесо», ведь это неотъемлемая часть культурной жизни города, любимое местом отдыха не только киевлян, но и многочисленных гостей столицы!



Ну, а пока - мы ждем вас 17 августа в 19 час. JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17, в Друскининкай.



Не пропустите!



Билеты продаются в системе Bilietai.lt



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.



Фото из архива организаторов Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Перекрёсток», фестиваль — статья прочитана 154 раза Комментарии