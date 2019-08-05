Преступник, расстрелявший людей в Техасе, не сопротивлялся при аресте 🔊 Воспроизвести Фото: vesti.ru



В американском Техасе 20 человек погибли, еще 40 ранены, из них 26 — в критическом состоянии. Стрелявший задержан, им оказался некий Патрик Крузиус, ему 21 год. По сообщениям полиции, дело будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти. Наших соотечественников среди пострадавших нет, сообщает



На кадрах, сделанных кем-то из перепуганных насмерть покупателей супермаркета Walmart на окраине Эль-Пасо, видно, как стрелок, вооруженный автоматом, разгуливает поблизости. Переходя из ряда в ряд, он с яростью поливает очередями зал, полный народа.



Выстрелов так много, что некоторым кажется, будто орудует целый отряд. Редкие паузы только на то, чтобы перезарядить. В американском Техасе 20 человек погибли, еще 40 ранены, из них 26 — в критическом состоянии. Стрелявший задержан, им оказался некий Патрик Крузиус, ему 21 год. По сообщениям полиции, дело будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти. Наших соотечественников среди пострадавших нет, сообщает Vesti.ru На кадрах, сделанных кем-то из перепуганных насмерть покупателей супермаркета Walmart на окраине Эль-Пасо, видно, как стрелок, вооруженный автоматом, разгуливает поблизости. Переходя из ряда в ряд, он с яростью поливает очередями зал, полный народа.Выстрелов так много, что некоторым кажется, будто орудует целый отряд. Редкие паузы только на то, чтобы перезарядить. "Я не видела их лиц, — говорит свидетельница Адриана. – Я видела, что все они одеты в черное".



Полицейский спецназ (подогнали даже броневики) тем временем выводит из торгового зала тех, кто уцелел. Просят поднять руки: преступники могли затеряться в толпе.



На забитой машинами парковке (внутри около четырех тысяч человек) медики спасают истекающих кровью. На эту минуту известно о 20 погибших, среди них — граждане Мексики, так как город пограничный, а магазин популярный, к тому же суббота.



"Возраст пострадавших от 35 до 82 лет. Девять пациентов находятся в критическом состоянии, а трое из них – в крайне тяжелом. Мы опасаемся за их жизни", — заявили в больнице.



Стрелок попал в объектив камеры наружного наблюдения над входом, у которого сначала расстрелял собиравших на благотворительность взрослых и детей. У него армейский стиль одежды, в руках копия АК-47, на голове — заглушающие шум стрельбы наушники. В момент ареста не сопротивлялся. Полиция не сделала ни единого выстрела.



Крузиус приехал из города Аллен (пригород Далласа), где жил с родителями, братом и сестрой. От Эль-Пасо это примерно девять часов за рулем. Теперь, когда преступник схвачен, полиция и ФБР ищут мотив.



Впрочем, существенную часть работы за полицию Крузиус сделал сам. Перед расстрелом в Твиттере выложил манифест, в котором сообщал, что вдохновляется массовой стрельбой в мечетях новозеландского Крайчестера. Подробно описал арсенал (помимо AK-47, он собирался использовать винтовку AR-15), а также сообщил, что противостоит латиноамериканскому вторжению в Техас. По мнению Крузиуса, выходцы из этих стран угрожают будущему США.



Реакция из Белого дома пришла одной из первых.



"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами. Обсудили с губернатором полную поддержку федерального правительства. Да прибудет с вами Бог!"



Комментируют трагедию и конкуренты Трампа по президентской гонке. Именно на демократов Крузиус в своем манифесте возлагает вину за то, что в его родной Техас устремляются миграционные потоки. Правда, и республиканцам от него тоже досталось за то, что поддерживают корпорации, которым нужны дешевые рабочие руки.



Жители города, тем временем, выстраиваются к пунктам переливания крови. Раненых 26 человек, включая четырехмесячного младенца.



Бойня в Эль-Пасо — история, которая обречена выбиться из ряда не менее страшных массовых убийств. Живой стрелок рано или поздно заговорит. Разговоры о расстреле вряд ли сведутся к дежурным фразам о том, что в Техасе слишком просто достать полуавтоматическую винтовку. vesti.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: полиция, преступник, техас, погибший — статья прочитана 132 раза Комментарии