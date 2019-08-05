Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом 🔊 Воспроизвести Фото: ru.slovoidilo.ua



Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает



«Я снова буду продолжать работать, чтобы иметь хорошие отношения с Россией», — сказал Сальвини.



Он также охарактеризовал президента России Владимира Путина.



«Путин — великий президент. И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что они заплатили мне, как думают некоторые газеты», — заявил Сальвини.



Следом он также похвалил президента США Дональда Трампа, лидера Бразилии Жаира Болсонару, и главу Венгрии Виктора Орбана.



Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который возглавляет партию «Лига», заявил, что не брал «ни рубля, ни литра водки» от России. Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Ansa.«Я снова буду продолжать работать, чтобы иметь хорошие отношения с Россией», — сказал Сальвини.Он также охарактеризовал президента России Владимира Путина.«Путин — великий президент. И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что они заплатили мне, как думают некоторые газеты», — заявил Сальвини.Следом он также похвалил президента США Дональда Трампа, лидера Бразилии Жаира Болсонару, и главу Венгрии Виктора Орбана.Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который возглавляет партию «Лига», заявил, что не брал «ни рубля, ни литра водки» от России. Gazeta.ru Категории: в мире Ключевые слова: США, Путин, Москва, Италия, Трамп, Сальвини — статья прочитана 155 раз Комментарии