Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ 🔊 Воспроизвести Фото: amp.ukrainianwall.com



Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал



По его словам, украинское государство намеревалось оплатить членские взносы в организацию сверх нормы, надеясь, что это компенсирует отсутствие России в ПАСЕ.



Журналистка напомнила, что Киев заплатил $400 тыс., что являлось больше обычной суммы, чтобы побудить другие страны к такому же шагу и доказать, что организация способна выжить и без взносов со стороны России. Однако ни одно государство не поддержало инициативу Украины.



Кулеба отметил, что это связано с жесткой позицией генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который постарался пресечь подобные инициативы.



Он пояснил, что, когда генсек занял такую жесткую позицию, то страны отказались поддерживать Украину в ее намерении.



Политик также выразил сожаление, что украинское государство потратило «очень большую сумму». Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал Gazeta.ru По его словам, украинское государство намеревалось оплатить членские взносы в организацию сверх нормы, надеясь, что это компенсирует отсутствие России в ПАСЕ.Журналистка напомнила, что Киев заплатил $400 тыс., что являлось больше обычной суммы, чтобы побудить другие страны к такому же шагу и доказать, что организация способна выжить и без взносов со стороны России. Однако ни одно государство не поддержало инициативу Украины.Кулеба отметил, что это связано с жесткой позицией генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который постарался пресечь подобные инициативы.Он пояснил, что, когда генсек занял такую жесткую позицию, то страны отказались поддерживать Украину в ее намерении.Политик также выразил сожаление, что украинское государство потратило «очень большую сумму». Gazeta.ru Категории: политика Ключевые слова: ПАСЕ, возвращение, взнос — статья прочитана 121 раз Комментарии