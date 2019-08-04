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Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре в Техасе

Фото: news.day.az


В Техасе неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете в Эль-Пасо, который располагается в штате Техас. Об этом сообщает El Paso Times и Gazeta.ru со ссылкой на местных блюстителей правопорядка.

По данным полиции, речь идет о нескольких стрелках.

Также сотрудники полиции отметили, что сейчас они разыскивают подозреваемых.

Кроме того, они посоветовали жителям воздержаться от посещения данного торгового центра.

Ранее стрельба произошла на фестивале в США.
Gazeta.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: США, стрельба, техас
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добавлена сегодня, 4 августа, 15:00

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