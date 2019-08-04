Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре в Техасе 🔊 Воспроизвести Фото: news.day.az



В Техасе неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете в Эль-Пасо, который располагается в штате Техас. Об этом сообщает El Paso Times и



По данным полиции, речь идет о нескольких стрелках.



Также сотрудники полиции отметили, что сейчас они разыскивают подозреваемых.



Кроме того, они посоветовали жителям воздержаться от посещения данного торгового центра.



Ранее стрельба произошла на фестивале в США. В Техасе неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете в Эль-Пасо, который располагается в штате Техас. Об этом сообщает El Paso Times и Gazeta.ru со ссылкой на местных блюстителей правопорядка.По данным полиции, речь идет о нескольких стрелках.Также сотрудники полиции отметили, что сейчас они разыскивают подозреваемых.Кроме того, они посоветовали жителям воздержаться от посещения данного торгового центра.Ранее стрельба произошла на фестивале в США. Gazeta.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: США, стрельба, техас — статья прочитана 67 раз Комментарии