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Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре в Техасе
В Техасе неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете в Эль-Пасо, который располагается в штате Техас. Об этом сообщает El Paso Times и Gazeta.ru со ссылкой на местных блюстителей правопорядка.
По данным полиции, речь идет о нескольких стрелках.
Также сотрудники полиции отметили, что сейчас они разыскивают подозреваемых.
Кроме того, они посоветовали жителям воздержаться от посещения данного торгового центра.
Ранее стрельба произошла на фестивале в США.
Gazeta.ru
Категории: чп и криминал
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