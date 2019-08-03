„БУДДА НА ЧЕРДАКЕ“ - на фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай! 🔊 Воспроизвести Фото: www.etaplius.lt







18 августа – последний день Международного театрального фестиваля «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай. В этот день состоится торжественная церемония закрытия, предстоит грустное расставание с полюбившимся фестивалем. И наверное, это очень символично, в этот день подарить зрителю театральную премьеру. Этим мы обязаны «Королеве моноспектаклей» Бируте Мар!



Бируте Мар хорошо известна как литовскому зрителю, так и зрителю очень многих стран. Каждый ее моноспектакль – это очередной театральный шедевр, который зритель ждет с большим нетерпением.



Бируте одинаково легко и непринужденно играет на литовском, русском, английском языках (в этот день премьера состоится на литовском языке). Для Бируте возраст героя ее спектакля не имеет никакого значения, ей всегда веришь, кого бы она ни играла, о чем бы она ни говорила со сцены! Бируте Мар хорошо известна как литовскому зрителю, так и зрителю очень многих стран. Каждый ее моноспектакль – это очередной театральный шедевр, который зритель ждет с большим нетерпением.Бируте одинаково легко и непринужденно играет на литовском, русском, английском языках (в этот день премьера состоится на литовском языке). Для Бируте возраст героя ее спектакля не имеет никакого значения, ей всегда веришь, кого бы она ни играла, о чем бы она ни говорила со сцены! Она прекрасно поет и танцует, впрочем, также хорошо пишет сценарии, является великолепным режиссером! И в этом плане спектакль Соло театра (который организовала Бируте Мар) „БУДДА НА ЧЕРДАКЕ“ (по одноименному роману Д.Оцуки) не будет исключением.



Удивительная история японских невест, приплывших в Америку к своим женихам, которых они видели лишь на фотографиях (а фотографии далеко не всегда являлись подлинными). Они создавали семьи (как бы многим из них ни было тяжело) и оставались жить в чужой для них стране.



Мы будем наблюдать со стороны за судьбами этих женщин, за тем, как рушатся мечты о любви, о сказочно-прекрасной американской жизни. А в одно утро, после событий в Перл Харбор, все рухнуло окончательно. Все японцы просто исчезли из Америки, как туман, словно их никогда там и не было.



«Будда на чердаке» - это история о судьбе эмигрантов, это также очень трогательная история, которая напоминает истории оккупации и уничтожения народов. Это также спектакль о силе духа, о любви к своему народу, о связи с прошлым, о корнях и самосознании, которые очень помогают выжить.



Этот спектакль очень украсит прекрасная музыка Антанаса Кучинскаса, которую он специально писал и подбирал. Бируте будет петь на японском языке и танцевать. Надо отметить, что Бируте Мар изучала традиционный танец Nihon Buyo и Noh театр в Токио, а также по своим японским заметкам написала и издала книгу «Кокоро».



Вне всякого сомнения, спектакль произведет большое впечатление!



Не пропустите!



ПРЕМЬЕРА «Будда на чердаке» состоится 18 августа, в 19 часов, в JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею, 17, в Друскининкай.



Билеты продаются в системе Bilietai.lt



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Бируте Мар, «Перекрёсток», фестивале География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 85 раз Комментарии