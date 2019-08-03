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3 месяца без сборной: Месси отстранили от игр за Аргентину
Эмоциональное высказывание нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в адрес Южноамериканской конфедерации футбола обернулись дисквалификацией спортсмена, сообщает Р-Спорт.
Аргентинец отстранен от игры на 3 месяца, он также оштрафован на 50 тысяч долларов.
Скандал, ставший причиной нынешней ситуации, случился в ходе матча за бронзовые медали Кубка Америки, которые достались аргентинской команде, обыгравшей чилийских футболистов со счетом 2:1.
В первом тайме матча Месси устроил стычку с игроком сборной Чили Гари Меделем, обоих игроков удалили с поля. После этого Месси не пришел на церемонию вручения медалей, он также сказал журналистам, что находит неправильным «быть частью этой коррупции». Кроме того, после поражения от сборной Бразилии в полуфинале турнира Месси раскритиковал работу арбитров.
Отстранен от игр Месси с сегодняшнего дня. Играть без него команде придется на нескольких товарищеских матчах: в сентябре против сборных Мексики и Чили, в октябре — против сборной Германии.
Обжаловать решение о дисквалификации он может течение семи дней.
Об этом сообщает Рамблер.
Категории: спорт
Ключевые слова: Месси
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