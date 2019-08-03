Площадь пожара в центре Москвы достигла 5 тыс. кв. м 🔊 Воспроизвести



Площадь пожара в промышленном здании на Дубининской улице в центре Москвы достигла 5 тыс. кв. м. К настоящему времени его удалось локализовать, сообщили «РИА Новости» в столичном главке МЧС.



По словам источников, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в старой проводке, а также вследствие противоправных действий третьих лиц.



Пожар на Дубининской улице возник утром в субботу, 3 августа. В какой-то момент здание начало рушиться. В связи с этим все пожарные были выведены оттуда, они борются с огнем по периметру, а также пытаются не допустить распространения пламени на стоящую рядом заправку. Ее сотрудники эвакуированы.



Известно, что при тушении пострадал один сотрудник МЧС. В ведомстве заявили, что он оступился и повредил ногу, однако, по данным РЕН ТВ, у него закрытый перелом позвоночника.



К тушению привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета. Пожару присвоен второй номер сложности.



Источник: iz.ru



По словам источников, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в старой проводке, а также вследствие противоправных действий третьих лиц.Пожар на Дубининской улице возник утром в субботу, 3 августа. В какой-то момент здание начало рушиться. В связи с этим все пожарные были выведены оттуда, они борются с огнем по периметру, а также пытаются не допустить распространения пламени на стоящую рядом заправку. Ее сотрудники эвакуированы.Известно, что при тушении пострадал один сотрудник МЧС. В ведомстве заявили, что он оступился и повредил ногу, однако, по данным РЕН ТВ, у него закрытый перелом позвоночника.К тушению привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета. Пожару присвоен второй номер сложности. Категории: чп и криминал Ключевые слова: пожар — статья прочитана 106 раз Комментарии