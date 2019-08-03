Виктор Королёв возвращается в Вильнюс! 🔊 Воспроизвести







Концерт ярчайшей звезды российской эстрады Виктора Королёва - сенсация года! Уже 4 oктября, по вашим просьбам, в концертном зале COMPENSA (Вильнюс) Виктор Королёв выступит с программой, содержащей все самые популярные шлягеры!



Эта программа объединила в себе творческий путь певца. В ней прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых роз», «Хрустальный Замок», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Я не стану ждать тебя на берегу», «Миллион», «На сердце белыми нитями», «Хочу тебя я как весны» и многие другие шлягеры, которые уже столько лет дарят радость миллионам людей на этой планете! Позитивный посыл творчества Виктора Королёва так огромен, что невозможно устоять на месте, ноги сами просятся в пляс.



Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность, импульсивность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос, покоряющий сердца всех поклонников, непременно найдут отклик в сердцах слушателей! За последние годы Виктор Королёв был удостоен многих наград и музыкальных премий. Это «Орден за вклад в культуру 2 степени», Национальная музыкальная Премия «Радио Шансон», Премия Радио «Питер ФМ», Диплом международного конкурса артистов эстрады и многие другие. Но самая главная премия по словам самого артиста - это народная любовь и признание слушателей! Дороже этого ничего нет! Эта программа объединила в себе творческий путь певца. В ней прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых роз», «Хрустальный Замок», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Я не стану ждать тебя на берегу», «Миллион», «На сердце белыми нитями», «Хочу тебя я как весны» и многие другие шлягеры, которые уже столько лет дарят радость миллионам людей на этой планете! Позитивный посыл творчества Виктора Королёва так огромен, что невозможно устоять на месте, ноги сами просятся в пляс.Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность, импульсивность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос, покоряющий сердца всех поклонников, непременно найдут отклик в сердцах слушателей! За последние годы Виктор Королёв был удостоен многих наград и музыкальных премий. Это «Орден за вклад в культуру 2 степени», Национальная музыкальная Премия «Радио Шансон», Премия Радио «Питер ФМ», Диплом международного конкурса артистов эстрады и многие другие. Но самая главная премия по словам самого артиста - это народная любовь и признание слушателей! Дороже этого ничего нет!



Концерт Виктора Королёва – это праздник песни, которые спеты СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ!



Концерт Виктора Королёва – это праздник песни, которые спеты СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ! Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Виктор Королёв — статья прочитана 102 раза Комментарии