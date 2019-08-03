Вышлют боксом: в России в набор для новорожденных включили 28 предметов 🔊 Воспроизвести Оплату подарка, стоимость которого составит около 10 тыс. рублей (примерно 143 евро), Минпромторг предложил возложить на регионы



Фото: www.kp.ru



В образцовый подарок новорожденному должно входить 28 предметов, в том числе одежда, косметика и ряд специальных приспособлений, включая подогреватель молока. Это следует из подготовленного Минпромторгом проекта рекомендаций, с которым ознакомились «Известия». Окончательный перечень предметов составят региональные власти, которым предстоит взять на себя и его оплату. По экспертным оценкам, предложенный министерством набор обойдется примерно в 10 тыс. рублей. При такой стоимости подарка в бюджетах каждого субъекта придется изыскать от 5,2 млн до 1,3 млрд рублей, что не всегда возможно, считают специалисты. В образцовый подарок новорожденному должно входить 28 предметов, в том числе одежда, косметика и ряд специальных приспособлений, включая подогреватель молока. Это следует из подготовленного Минпромторгом проекта рекомендаций, с которым ознакомились «Известия». Окончательный перечень предметов составят региональные власти, которым предстоит взять на себя и его оплату. По экспертным оценкам, предложенный министерством набор обойдется примерно в 10 тыс. рублей. При такой стоимости подарка в бюджетах каждого субъекта придется изыскать от 5,2 млн до 1,3 млрд рублей, что не всегда возможно, считают специалисты. Ни голубого, ни розового



Минпромторг направил экспертам и отраслевым организациям для обсуждения проект рекомендаций по формированию состава подарочного набора для новорожденного. В перечень предметов, рекомендуемых для включения в его состав, чиновники внесли 28 пунктов. В него вошли два вида боди (с коротким и с длинным рукавом, по две штуки каждого вида), шапочка, чепчик, штанишки, носки, варежки-царапки (не дают младенцу поцарапать себя во время сна), утепленный комплект, комбинезон-трансформер, байковое одеяло, купальное полотенце, два вида пеленок и клеенка. В документе особо оговаривается, что все эти предметы должны быть белого или любого пастельного цвета, но не голубого и не розового. Из косметики для младенцев в набор включены шампунь, крем от опрелостей, влажные салфетки, ватные диски и палочки. Не забыли чиновники маникюрные ножницы, термометр для воды, погремушку, бутылочку для кормления, комплект газоотводных трубочек, аспиратор и даже подогреватель для замороженного грудного молока. Венчает список пластиковый бокс, куда и должны поместиться все компоненты подарка.



Предметы должны соответствовать техрегламентам и ГОСТам, а предпочтение стоит отдавать местным производителям, считают в Минпромторге.



В каждом регионе список может быть доработан с учетом местной специфики и рекомендаций экспертов: родителей, медиков и специалистов в области оценки качества и сертификации детских товаров. Также в нем есть рекомендация составить два списка наборов -— базовый и расширенный. В последний стоит дополнительно включить сертификаты на крупногабаритные товары и скидочные купоны на товары местных производителей, говорится в документе. На запрос «Известий», в каком случае планируется вручать базовый подарок, а в каком расширенный, в Минпромторге не ответили.



Осенью прошлого года уже сообщалось, что министерство подготовило проект постановления правительства о реализации программы предоставления подарочного набора в связи с рождением ребенка. Тогда ведомство предлагало оплачивать одну половину стоимости презента из федерального бюджета, а другую — из регионального. В документе был перечень из 20 позиций: подгузников, матраса, простыни, пеленки, комбинезона, полотенца, боди, ползунков, погремушки и бутылочки для кормления. Имелся в нем и список из 18 дополнительных товаров: в него входили расческа, соска, термометр и товары для купания. Однако этот проект так и не был принят.



Новый подарочный набор вполне актуален, однако неясно, зачем в него включен прибор для подогревания молока, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



— Подогрев нужен только на искусственном вскармливании. И это может быть воспринято как пропаганда использования смесей. Было бы лучше, если бы товары были нужными для всех родителей. Например, дополнительные пеленки лишними не будут, — считает эксперт.



Подарки на миллиарды



Проект рекомендаций Минпромторга уже поступил в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), сообщила «Известиям» президент организации Антонина Цицулина.



— Мы готовим предложение предусмотреть возможность отказаться от набора и получить на руки его стоимость. Это может быть, например, карта, средства с которой можно потратить только на детские товары, — рассказала она.



Такую меру планируется ввести в Московской области уже с 1 сентября этого года. В правительстве региона сказали, что до реализации идеи не могут оценить спрос на денежную компенсацию.



По расчетам АИДТ, стоимость набора составляет около 10 тыс. рублей в среднем по стране. Эта цена слишком высока, и потянет ее не каждый региональный бюджет, считает Антонина Цицулина. По ее мнению, оптимальным решением было бы софинансирование покупки подарков из федеральной казны.



При условной стоимости набора в 10 тыс. рублей и рождении 1,6 млн детей (согласно высокому варианту демографического прогноза Росстата) в 2020 году на подарки потребуется 16 млрд рублей. Без учета регионального уровня цен наибольшие расходы предстоят Москве (1,3 млрд рублей на 125,5 тыс. детей), наименьшие — Чукотскому автономному округу (5,2 млн рублей на 519 детей). В Минфине воздержались от комментариев по этому поводу и порекомендовали обратиться в Минпромторг.



Собрать подарки можно и без использования госсредств, заявил «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



— В декабре прошлого года мы запустили пилотный проект. Подарок состоит из товаров производителей, которые они предоставляют бесплатно — для продвижения своей продукции. Стоимость набора чуть меньше 10 тыс. рублей, но ни одного бюджетного рубля не потрачено, — рассказал он.



Как ранее писали «Известия», подарки новорожденным предусмотрены планом мероприятий «Десятилетия детства», стартовавшего в прошлом году. В ряде регионов такие презенты уже вручают — например, в Москве и области, в Белгородской, Вологодской, Ленинградской и Новгородской областях, а также в Пермском крае, Башкирии и Карелии.



Источник: iz.ru Минпромторг направил экспертам и отраслевым организациям для обсуждения проект рекомендаций по формированию состава подарочного набора для новорожденного. В перечень предметов, рекомендуемых для включения в его состав, чиновники внесли 28 пунктов. В него вошли два вида боди (с коротким и с длинным рукавом, по две штуки каждого вида), шапочка, чепчик, штанишки, носки, варежки-царапки (не дают младенцу поцарапать себя во время сна), утепленный комплект, комбинезон-трансформер, байковое одеяло, купальное полотенце, два вида пеленок и клеенка. В документе особо оговаривается, что все эти предметы должны быть белого или любого пастельного цвета, но не голубого и не розового. Из косметики для младенцев в набор включены шампунь, крем от опрелостей, влажные салфетки, ватные диски и палочки. Не забыли чиновники маникюрные ножницы, термометр для воды, погремушку, бутылочку для кормления, комплект газоотводных трубочек, аспиратор и даже подогреватель для замороженного грудного молока. Венчает список пластиковый бокс, куда и должны поместиться все компоненты подарка.Предметы должны соответствовать техрегламентам и ГОСТам, а предпочтение стоит отдавать местным производителям, считают в Минпромторге.В каждом регионе список может быть доработан с учетом местной специфики и рекомендаций экспертов: родителей, медиков и специалистов в области оценки качества и сертификации детских товаров. Также в нем есть рекомендация составить два списка наборов -— базовый и расширенный. В последний стоит дополнительно включить сертификаты на крупногабаритные товары и скидочные купоны на товары местных производителей, говорится в документе. На запрос «Известий», в каком случае планируется вручать базовый подарок, а в каком расширенный, в Минпромторге не ответили.Осенью прошлого года уже сообщалось, что министерство подготовило проект постановления правительства о реализации программы предоставления подарочного набора в связи с рождением ребенка. Тогда ведомство предлагало оплачивать одну половину стоимости презента из федерального бюджета, а другую — из регионального. В документе был перечень из 20 позиций: подгузников, матраса, простыни, пеленки, комбинезона, полотенца, боди, ползунков, погремушки и бутылочки для кормления. Имелся в нем и список из 18 дополнительных товаров: в него входили расческа, соска, термометр и товары для купания. Однако этот проект так и не был принят.Новый подарочный набор вполне актуален, однако неясно, зачем в него включен прибор для подогревания молока, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.— Подогрев нужен только на искусственном вскармливании. И это может быть воспринято как пропаганда использования смесей. Было бы лучше, если бы товары были нужными для всех родителей. Например, дополнительные пеленки лишними не будут, — считает эксперт.Проект рекомендаций Минпромторга уже поступил в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), сообщила «Известиям» президент организации Антонина Цицулина.— Мы готовим предложение предусмотреть возможность отказаться от набора и получить на руки его стоимость. Это может быть, например, карта, средства с которой можно потратить только на детские товары, — рассказала она.Такую меру планируется ввести в Московской области уже с 1 сентября этого года. В правительстве региона сказали, что до реализации идеи не могут оценить спрос на денежную компенсацию.По расчетам АИДТ, стоимость набора составляет около 10 тыс. рублей в среднем по стране. Эта цена слишком высока, и потянет ее не каждый региональный бюджет, считает Антонина Цицулина. По ее мнению, оптимальным решением было бы софинансирование покупки подарков из федеральной казны.При условной стоимости набора в 10 тыс. рублей и рождении 1,6 млн детей (согласно высокому варианту демографического прогноза Росстата) в 2020 году на подарки потребуется 16 млрд рублей. Без учета регионального уровня цен наибольшие расходы предстоят Москве (1,3 млрд рублей на 125,5 тыс. детей), наименьшие — Чукотскому автономному округу (5,2 млн рублей на 519 детей). В Минфине воздержались от комментариев по этому поводу и порекомендовали обратиться в Минпромторг.Собрать подарки можно и без использования госсредств, заявил «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.— В декабре прошлого года мы запустили пилотный проект. Подарок состоит из товаров производителей, которые они предоставляют бесплатно — для продвижения своей продукции. Стоимость набора чуть меньше 10 тыс. рублей, но ни одного бюджетного рубля не потрачено, — рассказал он.Как ранее писали «Известия», подарки новорожденным предусмотрены планом мероприятий «Десятилетия детства», стартовавшего в прошлом году. В ряде регионов такие презенты уже вручают — например, в Москве и области, в Белгородской, Вологодской, Ленинградской и Новгородской областях, а также в Пермском крае, Башкирии и Карелии. Категории: в России Ключевые слова: набор для новорожденных — статья прочитана 119 раз Комментарии