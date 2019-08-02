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На следующей неделе в Вильнюсе организуют митинг в защиту К. Шкирпы и Й. Норейки

Фото: smolensktoday.ru


В ответ на снятие в литовской столице мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре и переименование Аллеи им Казиса Шкирпы, на следующей неделе в столице Литвы организуется митинг "Защитим героев Литвы!".

"Кто следующий? Винцкас Кудирка? Йонас Басанавичюс? Король Миндаугас? Неприкосновенны в Вильнюсе лишь "памятные" доски убийцам из НКВД и КГБ. Возвращаются темные советские времена, поэтому давайте сопротивляться, защитим священную память о Героях Борьбы за Свободу Литвы" – говорится в описании мероприятия, размещенном в социальной сети "Фейсбук".

Митинг планируется в среду вечером, рядом с Литовским национальным музеем, у памятника Королю Миндаугасу. Как сообщили BNS в Вильнюсской мэрии, организаторы информировали о мероприятии в пятницу. Они ожидают около 200 участников.
Ранним утром в минувшую субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.

На минувшей неделе столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.

Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.

В ответ на эти события президент Гитанас Науседа призвал "к мораторию на стирание исторической памяти".

Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.

Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстелен советскими властями.

Противники переименования аллеи утверждают, что необходимо дать оценку вкладу К. Шкирпы в создание и закрепление независимого государства – 1 января 1919 года он вместе с отрядом литовских добровольцев поднял на башне Гедиминаса литовский триколор.
BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: Норейка, митинг
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 352 раза
добавлена сегодня, 2 августа, 20:00

Комментарии

Петр
2 августа, 21:45
#
-1
Живут уже пол века, в Литве так называющие себя русские, Хотя уже и граждане Литвы и по сути литовцы и б л занимаются подрывом государственного строя...Как их корежит от этой новости... но в свою Россию не ногой. Потерянный народец, в Литве ужиться не могут, России они не нужны...
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