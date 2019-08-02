На следующей неделе в Вильнюсе организуют митинг в защиту К. Шкирпы и Й. Норейки 🔊 Воспроизвести Фото: smolensktoday.ru



В ответ на снятие в литовской столице мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре и переименование Аллеи им Казиса Шкирпы, на следующей неделе в столице Литвы организуется митинг "Защитим героев Литвы!".



"Кто следующий? Винцкас Кудирка? Йонас Басанавичюс? Король Миндаугас? Неприкосновенны в Вильнюсе лишь "памятные" доски убийцам из НКВД и КГБ. Возвращаются темные советские времена, поэтому давайте сопротивляться, защитим священную память о Героях Борьбы за Свободу Литвы" – говорится в описании мероприятия, размещенном в социальной сети "Фейсбук".



Митинг планируется в среду вечером, рядом с Литовским национальным музеем, у памятника Королю Миндаугасу. Как сообщили BNS в Вильнюсской мэрии, организаторы информировали о мероприятии в пятницу. Они ожидают около 200 участников. В ответ на снятие в литовской столице мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре и переименование Аллеи им Казиса Шкирпы, на следующей неделе в столице Литвы организуется митинг "Защитим героев Литвы!"."Кто следующий? Винцкас Кудирка? Йонас Басанавичюс? Король Миндаугас? Неприкосновенны в Вильнюсе лишь "памятные" доски убийцам из НКВД и КГБ. Возвращаются темные советские времена, поэтому давайте сопротивляться, защитим священную память о Героях Борьбы за Свободу Литвы" – говорится в описании мероприятия, размещенном в социальной сети "Фейсбук".Митинг планируется в среду вечером, рядом с Литовским национальным музеем, у памятника Королю Миндаугасу. Как сообщили BNS в Вильнюсской мэрии, организаторы информировали о мероприятии в пятницу. Они ожидают около 200 участников. Ранним утром в минувшую субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.



На минувшей неделе столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.



Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.



В ответ на эти события президент Гитанас Науседа призвал "к мораторию на стирание исторической памяти".



Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.



Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстелен советскими властями.



Противники переименования аллеи утверждают, что необходимо дать оценку вкладу К. Шкирпы в создание и закрепление независимого государства – 1 января 1919 года он вместе с отрядом литовских добровольцев поднял на башне Гедиминаса литовский триколор. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: Норейка, митинг География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 352 раза Комментарии