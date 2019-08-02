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Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

Фото: racurs.ua


В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India и РИА Нвости.

Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти. Компьютерная томография и рентген показали, что во рту у ребенка опухоль с огромным количеством мелких рудиментарных зубов.

Врачи настояли на немедленной операции и за несколько часов удалили нарост. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.

Причина такой аномалии неясна. Врачи допускают, что это может быть генетическое заболевание, однако не исключают и версию воздействия излучения от сотовой вышки.

В последний раз индийские медики сталкивались с похожим случаем в 2014 году, тогда пациенту удалили 232 зуба.
РИА Новости
Категории: в мире
Ключевые слова: врач, ребёнок, зуб
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добавлена сегодня, 2 августа, 19:00

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