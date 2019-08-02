Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов 🔊 Воспроизвести Фото: racurs.ua



В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India и



Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти. Компьютерная томография и рентген показали, что во рту у ребенка опухоль с огромным количеством мелких рудиментарных зубов.



Врачи настояли на немедленной операции и за несколько часов удалили нарост. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.



Причина такой аномалии неясна. Врачи допускают, что это может быть генетическое заболевание, однако не исключают и версию воздействия излучения от сотовой вышки.



В последний раз индийские медики сталкивались с похожим случаем в 2014 году, тогда пациенту удалили 232 зуба. В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India и РИА Нвости Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти. Компьютерная томография и рентген показали, что во рту у ребенка опухоль с огромным количеством мелких рудиментарных зубов.Врачи настояли на немедленной операции и за несколько часов удалили нарост. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.Причина такой аномалии неясна. Врачи допускают, что это может быть генетическое заболевание, однако не исключают и версию воздействия излучения от сотовой вышки.В последний раз индийские медики сталкивались с похожим случаем в 2014 году, тогда пациенту удалили 232 зуба. РИА Новости Категории: в мире Ключевые слова: врач, ребёнок, зуб — статья прочитана 120 раз Комментарии