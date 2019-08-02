Традиционный армянский праздник «Вардавар» 🔊 Воспроизвести







Каждый год армянская община города Клайпеды «Ван» (председатель Альберт Альбертян) в разгар лета широко отмечает праздник «Вардавар». В ряду армянских традиционных праздников это, безусловно, самый большой и любимый летний праздник, один из главных праздников Армянской Апостольской церкви. Он отмечается на 98 день после Пасхи, в честь Преображения Господня.



Название праздника «Вардавар» восходит своими корнями к слову «вард» (роза) и означает «осыпать розами». В дохристианской Армении Вардавар связывали с культом Астхик - богини любви, водной стихии и плодородия. Даря розы и разливая розовую воду, Астхик сеяла любовь по всей стране. Согласно другой версии, слово «Вардавар» означает водополивание, «опрыскивание водой», что и составляет смысл праздника. Название праздника «Вардавар» восходит своими корнями к слову «вард» (роза) и означает «осыпать розами». В дохристианской Армении Вардавар связывали с культом Астхик - богини любви, водной стихии и плодородия. Даря розы и разливая розовую воду, Астхик сеяла любовь по всей стране. Согласно другой версии, слово «Вардавар» означает водополивание, «опрыскивание водой», что и составляет смысл праздника.



28 июля клайпедская армянская община «Ван» и Центр национальных культур, как обычно, отметили этот замечательный праздник возле кафе «Армения», что в деревне Пагиряй Каунасского района, в 60 км от Клайпеды.



На празднике участвовали и Каунасская армянская община, армяне из других городов Литвы и представители других национальностей.



В жаркий летний день, обливание водой доставляло всем огромное удовольствие. Было много смеха, радости. Особенно рады были дети, которые вдоволь наплескались в воде!











Потом была концертная часть, выступили гости - ансамбль традиционной песни и пляски «Карин», который приехал в этом году специально на праздник из Армении. Коллектив, кстати, успел поучаствовать и в Празднике моря.



Ансамбль был создан в 2001 году, основателем группы и художественным руководителем является заслуженный деятель культуры Армении, писатель и кибернетик Гагик Гиносян.



Он прошел по всем районам Восточной и Западной Армении и записал танцы. Побывал в Иране, Ливане, Сирии, США, куда бежали армянские беженцы после геноцида армян 1915 года.



Армянская диаспора и гости праздника имели уникальную возможность не только познакомиться с национальными танцами, такими как «Кочари», «Вер-вери», «Ярхушта», «Генд» из разных регионов Армении, но также узнать историю происхождения этих танцев, которые берут свое начало, ещё с языческой эпохи.











Танец, повторяющий телодвижение, мощь и силу дикого овна, который всегда сражается за свои территории, за свое стадо, зародился в период культа дикого овна. До сих пор, спустя века, сохранились элементы этого культа как в архитектуре, так и в быту.



Угоститься национальными блюдами - армянским шашлыком, запечёнными баклажанами, хашем, зеленью и конечно, армянскими сладостями и фруктами могли все присутствующие. Угощение готовили Гурген Саргсян и Гарник Казарян.



Армянская община «Ван» надеется, что в следующем году у них появится ещё больше друзей.



До новых встреч в 2020 году на этом веселом армянском празднике «Вардавар».



Асмик КИРАКОСЯН,



член общины «Ван»



Фото Михаила Андриянова



Праздник начинается с самого раннего утра, все поливают друг друга водой, невзирая при этом на возраст, пол и общественное положение. Обижаться или проявлять недовольство на обливающих водой нельзя. Считается, что в этот день вода обладает целебной силой.28 июля клайпедская армянская община «Ван» и Центр национальных культур, как обычно, отметили этот замечательный праздник возле кафе «Армения», что в деревне Пагиряй Каунасского района, в 60 км от Клайпеды.На празднике участвовали и Каунасская армянская община, армяне из других городов Литвы и представители других национальностей.В жаркий летний день, обливание водой доставляло всем огромное удовольствие. Было много смеха, радости. Особенно рады были дети, которые вдоволь наплескались в воде!Потом была концертная часть, выступили гости - ансамбль традиционной песни и пляски «Карин», который приехал в этом году специально на праздник из Армении. Коллектив, кстати, успел поучаствовать и в Празднике моря.Ансамбль был создан в 2001 году, основателем группы и художественным руководителем является заслуженный деятель культуры Армении, писатель и кибернетик Гагик Гиносян.Он прошел по всем районам Восточной и Западной Армении и записал танцы. Побывал в Иране, Ливане, Сирии, США, куда бежали армянские беженцы после геноцида армян 1915 года.Армянская диаспора и гости праздника имели уникальную возможность не только познакомиться с национальными танцами, такими как «Кочари», «Вер-вери», «Ярхушта», «Генд» из разных регионов Армении, но также узнать историю происхождения этих танцев, которые берут свое начало, ещё с языческой эпохи.Танец, повторяющий телодвижение, мощь и силу дикого овна, который всегда сражается за свои территории, за свое стадо, зародился в период культа дикого овна. До сих пор, спустя века, сохранились элементы этого культа как в архитектуре, так и в быту.Угоститься национальными блюдами - армянским шашлыком, запечёнными баклажанами, хашем, зеленью и конечно, армянскими сладостями и фруктами могли все присутствующие. Угощение готовили Гурген Саргсян и Гарник Казарян.Армянская община «Ван» надеется, что в следующем году у них появится ещё больше друзей.До новых встреч в 2020 году на этом веселом армянском празднике «Вардавар». специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: праздник, армянский, «Вардавар», «Ван» География: Литва, Каунас — статья прочитана 94 раза Комментарии