Литва ещё в деле

Уже после второго отборочного раунда Лиги Европы футбольные клуб восьми стран прекратили борьбу на международной арене.
Так что Литва, потерявшая 3 из 4 клубов в нынешней еврокубковой сече, ещё не так уж и плохо смотрится.
Самая высокая в рейтинге среди «окончательно вылетевших» в нынешнем сезоне – Албания (34 место).
Если же огласить весь список, то он выглядит так: Албания, Северная Македония, Исландия, Гибралтар, Косово, Фарерские острова, Андорра и Сан-Марино.
«Обзор» напоминает, что, по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы газета приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
«Эсбьерг» (Дания) – «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) - 0:0 (первый матч - 0:2).
«Брондбю» (Дания) – «Лехия» (Гданьск, Польша) - 4:1 (1:2).
«Лиепая» (Латвия) – «Норрчёпинг» (Швеция) - 0:1 (0:2).
«Кайрат» (Алма-Ата) – «Хапоэль» (Бен-Шива, Израиль) - 1:1 (0:2).
«Нефтчи» (Азербайджан) – «Арсенал» (Россия) - 3:0 (1:0).
«КуПС» (Финляндия) – «Легия» (Варшава, Польша) - 0:0 (0:1).
«Яблонец» (Чехия) - «Пюник» (Армения) - 0:0 (1:2).
«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Габала» (Азербайджан) - 3:0 (2:0)
«Айнтрах» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – «Флора» (Эстония) - 2:1 (2:1).
«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия) - 5:0 (1:1).
«Заря» (Украина) – «Будучность» (Черногоря) - 1:0 (3:1).
«Гзира Юнайтед» (Мальта) - «Вентспилс» (Латвия) - 2:2 (0:4)
«Ордабасы» (Казахстан) – «Млада Болеслав» (Чехия) - 2:3 (1:1).
«Стяуа» (Румыния) – «Алашкерт» (Армения) - 2:3 (3:0).
«Астана» (Казахстан) – «Санта-Колома» (Андорра) - 4:1 (0:0).
«Шериф» (Молдавия) – «Партизани» (Косово) - 1:1 (1:0).
«Рига» (Латвия) – «Пьяст» (Польша) - 2:1 (2:3).
В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют:
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Судува» (Литва);
«Арарат-Армения» (Армения) – «Сабуртало» (Грузия);
«Рига» (Латвия) - ХИК (Финляндия);
«Астана» (Казахстан) – «Валетта» (Мальта);
«Шериф» (Молдавия) - АИК (Швеция);
«Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон» (Англия);
«Торино» (Италия) – «Шахтёр» (Белоруссия);
«Вентспилс» (Латвия) – «Гимарайнш» (Португалия);
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия);
«Легия» (Польша) – «Атромитос» (Греция);
«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бней Иегуда» (Израиль);
«Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия);
«Сараево» (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Белоруссия);
«Дюделанж» (Люксембург) – «Нымме Калью» (Эстония);
ЦСКА (София, Болгария) – «Заря» (Украина);
«Мариуполь» (Украина) - АЗ (Нидерланды).