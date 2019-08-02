Литва ещё в деле 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







Уже после второго отборочного раунда Лиги Европы футбольные клуб восьми стран прекратили борьбу на международной арене.



Так что Литва, потерявшая 3 из 4 клубов в нынешней еврокубковой сече, ещё не так уж и плохо смотрится.



Самая высокая в рейтинге среди «окончательно вылетевших» в нынешнем сезоне – Албания (34 место).



Если же огласить весь список, то он выглядит так: Албания, Северная Македония, Исландия, Гибралтар, Косово, Фарерские острова, Андорра и Сан-Марино.



«Обзор» напоминает, что, по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы газета приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши. Так что Литва, потерявшая 3 из 4 клубов в нынешней еврокубковой сече, ещё не так уж и плохо смотрится.Самая высокая в рейтинге среди «окончательно вылетевших» в нынешнем сезоне – Албания (34 место).Если же огласить весь список, то он выглядит так: Албания, Северная Македония, Исландия, Гибралтар, Косово, Фарерские острова, Андорра и Сан-Марино.«Обзор» напоминает, что, по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы газета приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши. Лига Европы



3-й квалификационный раунд



Ответные матчи



«Эсбьерг» (Дания) – «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) - 0:0 (первый матч - 0:2).



«Брондбю» (Дания) – «Лехия» (Гданьск, Польша) - 4:1 (1:2).



«Лиепая» (Латвия) – «Норрчёпинг» (Швеция) - 0:1 (0:2).



«Кайрат» (Алма-Ата) – «Хапоэль» (Бен-Шива, Израиль) - 1:1 (0:2).



«Нефтчи» (Азербайджан) – «Арсенал» (Россия) - 3:0 (1:0).



«КуПС» (Финляндия) – «Легия» (Варшава, Польша) - 0:0 (0:1).



«Яблонец» (Чехия) - «Пюник» (Армения) - 0:0 (1:2).



«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Габала» (Азербайджан) - 3:0 (2:0)



«Айнтрах» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – «Флора» (Эстония) - 2:1 (2:1).



«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия) - 5:0 (1:1).



«Заря» (Украина) – «Будучность» (Черногоря) - 1:0 (3:1).



«Гзира Юнайтед» (Мальта) - «Вентспилс» (Латвия) - 2:2 (0:4)



«Ордабасы» (Казахстан) – «Млада Болеслав» (Чехия) - 2:3 (1:1).



«Стяуа» (Румыния) – «Алашкерт» (Армения) - 2:3 (3:0).



«Астана» (Казахстан) – «Санта-Колома» (Андорра) - 4:1 (0:0).



«Шериф» (Молдавия) – «Партизани» (Косово) - 1:1 (1:0).



«Рига» (Латвия) – «Пьяст» (Польша) - 2:1 (2:3).



В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют:



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Судува» (Литва);



«Арарат-Армения» (Армения) – «Сабуртало» (Грузия);



«Рига» (Латвия) - ХИК (Финляндия);



«Астана» (Казахстан) – «Валетта» (Мальта);



«Шериф» (Молдавия) - АИК (Швеция);



«Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон» (Англия);



«Торино» (Италия) – «Шахтёр» (Белоруссия);



«Вентспилс» (Латвия) – «Гимарайнш» (Португалия);



«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия);



«Легия» (Польша) – «Атромитос» (Греция);



«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бней Иегуда» (Израиль);



«Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия);



«Сараево» (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Белоруссия);



«Дюделанж» (Люксембург) – «Нымме Калью» (Эстония);



ЦСКА (София, Болгария) – «Заря» (Украина);



«Мариуполь» (Украина) - АЗ (Нидерланды).



«Эсбьерг» (Дания) – «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) - 0:0 (первый матч - 0:2).«Брондбю» (Дания) – «Лехия» (Гданьск, Польша) - 4:1 (1:2).«Лиепая» (Латвия) – «Норрчёпинг» (Швеция) - 0:1 (0:2).«Кайрат» (Алма-Ата) – «Хапоэль» (Бен-Шива, Израиль) - 1:1 (0:2).«Нефтчи» (Азербайджан) – «Арсенал» (Россия) - 3:0 (1:0).«КуПС» (Финляндия) – «Легия» (Варшава, Польша) - 0:0 (0:1).«Яблонец» (Чехия) - «Пюник» (Армения) - 0:0 (1:2).«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Габала» (Азербайджан) - 3:0 (2:0)«Айнтрах» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – «Флора» (Эстония) - 2:1 (2:1).«Абердин» (Шотландия) – «Чихура» (Грузия) - 5:0 (1:1).«Заря» (Украина) – «Будучность» (Черногоря) - 1:0 (3:1).«Гзира Юнайтед» (Мальта) - «Вентспилс» (Латвия) - 2:2 (0:4)«Ордабасы» (Казахстан) – «Млада Болеслав» (Чехия) - 2:3 (1:1).«Стяуа» (Румыния) – «Алашкерт» (Армения) - 2:3 (3:0).«Астана» (Казахстан) – «Санта-Колома» (Андорра) - 4:1 (0:0).«Шериф» (Молдавия) – «Партизани» (Косово) - 1:1 (1:0).«Рига» (Латвия) – «Пьяст» (Польша) - 2:1 (2:3).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Судува» (Литва);«Арарат-Армения» (Армения) – «Сабуртало» (Грузия);«Рига» (Латвия) - ХИК (Финляндия);«Астана» (Казахстан) – «Валетта» (Мальта);«Шериф» (Молдавия) - АИК (Швеция);«Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон» (Англия);«Торино» (Италия) – «Шахтёр» (Белоруссия);«Вентспилс» (Латвия) – «Гимарайнш» (Португалия);«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия);«Легия» (Польша) – «Атромитос» (Греция);«Нефтчи» (Азербайджан) – «Бней Иегуда» (Израиль);«Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия);«Сараево» (Босния и Герцеговина) - БАТЭ (Белоруссия);«Дюделанж» (Люксембург) – «Нымме Калью» (Эстония);ЦСКА (София, Болгария) – «Заря» (Украина);«Мариуполь» (Украина) - АЗ (Нидерланды). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Результаты, Лига Европы — статья прочитана 144 раза Комментарии