Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО 🔊 Воспроизвести Фото: brookings.edu



Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости. Об этом она заявила в интервью изданию "Новое время".



"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", — сказала экс-госсекретарь.



Однако Райс также отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.



В рамках этой организации, по словам экс-госсекретаря, следует расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости. Об этом она заявила в интервью изданию "Новое время"."Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", — сказала экс-госсекретарь.Однако Райс также отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.В рамках этой организации, по словам экс-госсекретаря, следует расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах. Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.



Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. РИА Новости Категории: в мире Ключевые слова: США, Украина, нато, Райс — статья прочитана 131 раз Комментарии