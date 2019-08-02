Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости. Об этом она заявила в интервью изданию "Новое время".
"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", — сказала экс-госсекретарь.
Однако Райс также отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.
В рамках этой организации, по словам экс-госсекретаря, следует расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.