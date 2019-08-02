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Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Фото: brookings.edu


Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости. Об этом она заявила в интервью изданию "Новое время".

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", — сказала экс-госсекретарь.

Однако Райс также отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.

В рамках этой организации, по словам экс-госсекретаря, следует расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
РИА Новости
Категории: в мире
Ключевые слова: США, Украина, нато, Райс
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добавлена сегодня, 2 августа, 18:30

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