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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В микроавтобусе в Литве обнаружено 35 тыс. пачек контрабандных сигарет
В среду в Радвилишском районе Литвы, на дороге Шедува-Байсогала, пограничники задержали микроавтобус с 35 тыс. пачек контрабандных сигарет, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
При проверке пограничниками микроавтобуса Сitroen Jumper с литовскими номерами, за рулем которого находилась 44-летняя жительница Кельме, была обнаружена контрабанда. Автомобиль был остановлен для проверки, поскольку у СОГГЛ была информация о возможном нелегальном грузе в этом микроавтобусе.
При проверке было обнаружено 70 коробок с 35 тыс. пачек сигарет LF Red без акцизных марок.
Начато досудебное расследование, водитель микроавтобуса после допроса отпущен под подписку о не выезде.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: сигарета, автомобиль, контрабанда
География: Литва
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