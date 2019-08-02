В микроавтобусе в Литве обнаружено 35 тыс. пачек контрабандных сигарет 🔊 Воспроизвести Фото: s13.ru



В среду в Радвилишском районе Литвы, на дороге Шедува-Байсогала, пограничники задержали микроавтобус с 35 тыс. пачек контрабандных сигарет, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



При проверке пограничниками микроавтобуса Сitroen Jumper с литовскими номерами, за рулем которого находилась 44-летняя жительница Кельме, была обнаружена контрабанда. Автомобиль был остановлен для проверки, поскольку у СОГГЛ была информация о возможном нелегальном грузе в этом микроавтобусе.



При проверке было обнаружено 70 коробок с 35 тыс. пачек сигарет LF Red без акцизных марок.



Начато досудебное расследование, водитель микроавтобуса после допроса отпущен под подписку о не выезде. В среду в Радвилишском районе Литвы, на дороге Шедува-Байсогала, пограничники задержали микроавтобус с 35 тыс. пачек контрабандных сигарет, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).При проверке пограничниками микроавтобуса Сitroen Jumper с литовскими номерами, за рулем которого находилась 44-летняя жительница Кельме, была обнаружена контрабанда. Автомобиль был остановлен для проверки, поскольку у СОГГЛ была информация о возможном нелегальном грузе в этом микроавтобусе.При проверке было обнаружено 70 коробок с 35 тыс. пачек сигарет LF Red без акцизных марок.Начато досудебное расследование, водитель микроавтобуса после допроса отпущен под подписку о не выезде. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: сигарета, автомобиль, контрабанда География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии