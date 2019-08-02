Жесткий брексит: Британия бросает на его подготовку еще 2 млрд фунтов

Правительство Британии в четверг объявило, что выделит дополнительно 2,1 млрд фунтов на подготовку к возможному резкому разрыву с Евросоюзом 31 октября. Деньги пойдут, в частности, на подготовку персонала на границе и создание запасов лекарств.
Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон обещает во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки "брексита", сообщает Би-би-си.
Дополнительные 2,1 млрд фунтов (2,54 млрд долларов США по курсу на 1 августа) пойдут на борьбу с очередями и заторами на переправе через Ла-Манш и с перебоями в поставках жизненно важных товаров, в частности, лекарств, из континентальной Европы.
"До выхода Британии из Европейского союза осталось 92 дня, и жизненно важно ускорить планирование, чтобы быть готовыми", - сказал министр финансов Саджид Джавид, объявляя о новых ассигнованиях на возможный "жесткий брексит".
Борис Джонсон заверяет, что хочет урегулировать отношения с ЕС до выхода Британии, заключив новый вариант соглашения о выходе, но при этом выдвигает такие условия, какие лидеры ЕС неоднократно отвергали еще до того, как Джонсон стал премьером.
Предыдущее правительство уже выделило примерно такую же сумму на подготовку к "жесткому" выходу и тому, что на границе с остальной Европой в одночасье появится таможенный контроль.
Таким образом, общие траты на эту подготовку превысят четыре миллиарда фунтов.
Деньги планируется потратить на подготовку дополнительного персонала для погранично-таможенных постов в портах, на оборудование этих постов, а также стоянок для тех тысяч фур, которые могут встать в очередях на границе, на создание запасов жизненно необходимых лекарств, поставки которых могут прерваться из-за разрыва с ЕС, на программы помощи британским фирмам, которые пострадают от этого разрыва, а также на информационную кампанию по подготовке фирм и граждан к "жесткому брекситу".
Оппозиция возмущена этими планами.
"Они обещали нам дополнительные 350 млн фунтов в неделю на здравоохранение, а теперь откладывают деньги на то, чтобы просто обеспечить доступ людей к лечению", - сказал депутат Палаты общин от Либерально-демократической партии, сторонник отмены "брексита" Чука Умунна, имея в виду один из главных лозунгов "брекситеров" во время кампании перед референдумом 2016 года.
"Это просто ужасно, как они транжирят деньги налогоплательщиков. Все ради выхода без соглашения, к которому нас ведет Борис Джонсон, хотя его вполне можно избежать. Правительство могло бы официально отказаться от выхода без соглашения и потратить эти миллиарды на школы и больницы, на людей", - сказал теневой министр финансов, лейборист Джон Макдоннел.
Бывший глава пограничной службы Британии Тони Смит считает, что дополнительные деньги на обустройство границы - это "шаг в правильном направлении", но не понимает, почему их не выделило в достаточном количестве еще предыдущее правительство три года назад, сразу после референдума.
Теперь же до предполагаемого выхода осталось всего три месяца.
Экономический обозреватель Би-би-си Файзал Ислам отмечает, что подготовки британской стороны может оказаться недостаточно для того, чтобы избежать гигантских очередей на переправе через Ла-Манш. Многое зависит и от того, решат ли французские власти сразу ввести полномасштабный таможенный и санитарный контроль грузов из Британии.
Борис Джонсон заверяет, что хочет урегулировать отношения с ЕС до выхода Британии, заключив новый вариант соглашения о выходе, но при этом выдвигает такие условия, какие лидеры ЕС неоднократно отвергали еще до того, как Джонсон стал премьером.
Предыдущее правительство уже выделило примерно такую же сумму на подготовку к "жесткому" выходу и тому, что на границе с остальной Европой в одночасье появится таможенный контроль.
Таким образом, общие траты на эту подготовку превысят четыре миллиарда фунтов.
Деньги планируется потратить на подготовку дополнительного персонала для погранично-таможенных постов в портах, на оборудование этих постов, а также стоянок для тех тысяч фур, которые могут встать в очередях на границе, на создание запасов жизненно необходимых лекарств, поставки которых могут прерваться из-за разрыва с ЕС, на программы помощи британским фирмам, которые пострадают от этого разрыва, а также на информационную кампанию по подготовке фирм и граждан к "жесткому брекситу".
Оппозиция возмущена этими планами.
"Они обещали нам дополнительные 350 млн фунтов в неделю на здравоохранение, а теперь откладывают деньги на то, чтобы просто обеспечить доступ людей к лечению", - сказал депутат Палаты общин от Либерально-демократической партии, сторонник отмены "брексита" Чука Умунна, имея в виду один из главных лозунгов "брекситеров" во время кампании перед референдумом 2016 года.
"Это просто ужасно, как они транжирят деньги налогоплательщиков. Все ради выхода без соглашения, к которому нас ведет Борис Джонсон, хотя его вполне можно избежать. Правительство могло бы официально отказаться от выхода без соглашения и потратить эти миллиарды на школы и больницы, на людей", - сказал теневой министр финансов, лейборист Джон Макдоннел.
Бывший глава пограничной службы Британии Тони Смит считает, что дополнительные деньги на обустройство границы - это "шаг в правильном направлении", но не понимает, почему их не выделило в достаточном количестве еще предыдущее правительство три года назад, сразу после референдума.
Теперь же до предполагаемого выхода осталось всего три месяца.
Экономический обозреватель Би-би-си Файзал Ислам отмечает, что подготовки британской стороны может оказаться недостаточно для того, чтобы избежать гигантских очередей на переправе через Ла-Манш. Многое зависит и от того, решат ли французские власти сразу ввести полномасштабный таможенный и санитарный контроль грузов из Британии.