Жесткий брексит: Британия бросает на его подготовку еще 2 млрд фунтов 🔊 Воспроизвести Фото: eaie.org



Правительство Британии в четверг объявило, что выделит дополнительно 2,1 млрд фунтов на подготовку к возможному резкому разрыву с Евросоюзом 31 октября. Деньги пойдут, в частности, на подготовку персонала на границе и создание запасов лекарств.



Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон обещает во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки "брексита", сообщает



Дополнительные 2,1 млрд фунтов (2,54 млрд долларов США по курсу на 1 августа) пойдут на борьбу с очередями и заторами на переправе через Ла-Манш и с перебоями в поставках жизненно важных товаров, в частности, лекарств, из континентальной Европы. Правительство Британии в четверг объявило, что выделит дополнительно 2,1 млрд фунтов на подготовку к возможному резкому разрыву с Евросоюзом 31 октября. Деньги пойдут, в частности, на подготовку персонала на границе и создание запасов лекарств.Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон обещает во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки "брексита", сообщает Би-би-си Дополнительные 2,1 млрд фунтов (2,54 млрд долларов США по курсу на 1 августа) пойдут на борьбу с очередями и заторами на переправе через Ла-Манш и с перебоями в поставках жизненно важных товаров, в частности, лекарств, из континентальной Европы. "До выхода Британии из Европейского союза осталось 92 дня, и жизненно важно ускорить планирование, чтобы быть готовыми", - сказал министр финансов Саджид Джавид, объявляя о новых ассигнованиях на возможный "жесткий брексит".



Борис Джонсон заверяет, что хочет урегулировать отношения с ЕС до выхода Британии, заключив новый вариант соглашения о выходе, но при этом выдвигает такие условия, какие лидеры ЕС неоднократно отвергали еще до того, как Джонсон стал премьером.



Предыдущее правительство уже выделило примерно такую же сумму на подготовку к "жесткому" выходу и тому, что на границе с остальной Европой в одночасье появится таможенный контроль.



Таким образом, общие траты на эту подготовку превысят четыре миллиарда фунтов.



Деньги планируется потратить на подготовку дополнительного персонала для погранично-таможенных постов в портах, на оборудование этих постов, а также стоянок для тех тысяч фур, которые могут встать в очередях на границе, на создание запасов жизненно необходимых лекарств, поставки которых могут прерваться из-за разрыва с ЕС, на программы помощи британским фирмам, которые пострадают от этого разрыва, а также на информационную кампанию по подготовке фирм и граждан к "жесткому брекситу".



Оппозиция возмущена этими планами.



"Они обещали нам дополнительные 350 млн фунтов в неделю на здравоохранение, а теперь откладывают деньги на то, чтобы просто обеспечить доступ людей к лечению", - сказал депутат Палаты общин от Либерально-демократической партии, сторонник отмены "брексита" Чука Умунна, имея в виду один из главных лозунгов "брекситеров" во время кампании перед референдумом 2016 года.



"Это просто ужасно, как они транжирят деньги налогоплательщиков. Все ради выхода без соглашения, к которому нас ведет Борис Джонсон, хотя его вполне можно избежать. Правительство могло бы официально отказаться от выхода без соглашения и потратить эти миллиарды на школы и больницы, на людей", - сказал теневой министр финансов, лейборист Джон Макдоннел.



Бывший глава пограничной службы Британии Тони Смит считает, что дополнительные деньги на обустройство границы - это "шаг в правильном направлении", но не понимает, почему их не выделило в достаточном количестве еще предыдущее правительство три года назад, сразу после референдума.



Теперь же до предполагаемого выхода осталось всего три месяца.



Экономический обозреватель Би-би-си Файзал Ислам отмечает, что подготовки британской стороны может оказаться недостаточно для того, чтобы избежать гигантских очередей на переправе через Ла-Манш. Многое зависит и от того, решат ли французские власти сразу ввести полномасштабный таможенный и санитарный контроль грузов из Британии. Би-би-си Категории: в мире Ключевые слова: евросоюз, Британия, Брексит — статья прочитана 127 раз Комментарии