Литовская оппозиция просит международные организации оценить аресты в Москве 🔊 Воспроизвести Фото: trendtwitter.com



Литовские консервативные и либеральные политики просят международные организации дать оценку арестам в Москве во время акции протеста в поддержку независимых кандидатов, которым преградили путь к участию в муниципальных выборах в столице РФ.



Оценивая массовые аресты после демонстрации протеста 27 июля по поводу выборов в Московскую Думу, литовские политики отмечают, что была грубо нарушена Европейская конвенция о правах человека.



"Возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) было большой ошибкой, которая заранее предоставила режиму Владимира Путина индульгенцию на уничтожение любых признаков демократии в стране", – говорится в обращении в ПАСЕ и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Литовские консервативные и либеральные политики просят международные организации дать оценку арестам в Москве во время акции протеста в поддержку независимых кандидатов, которым преградили путь к участию в муниципальных выборах в столице РФ.Оценивая массовые аресты после демонстрации протеста 27 июля по поводу выборов в Московскую Думу, литовские политики отмечают, что была грубо нарушена Европейская конвенция о правах человека."Возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) было большой ошибкой, которая заранее предоставила режиму Владимира Путина индульгенцию на уничтожение любых признаков демократии в стране", – говорится в обращении в ПАСЕ и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Одновременно в этом обращении политики просят оценить рекордно большое количество задержанных граждан РФ, обоснованность арестов и реакцию местных властей, а также предоставить рекомендации представителям России.



Обращение к ПАСЕ и ОБСЕ подписали лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и другие члены фракции этой партии: Жигимантса Павилёнис, Лауринас Касчюнас, Радвиле Мркунайте-Микуленене, Арвидас Анушаускас, лидер оппозиции и староста фракции Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен, член Европарламента, консерватор Андрюс Кубилюс.



"Наблюдая за грубыми действиями против мирных протестующих и блокирование права оппозиции на участие в выборах, мы призываем власти России и Москвы воздержаться от любого насилия в отношении уже объявленной 3 сентября акции протеста и будущих протестов, а также аннулировать административную ответственность независимых кандидатов Московской думы, которая ограничивает их возможности участия в избирательном процессе", – цитируется в заявлении фракции слова Г. Ландсбергиса.



Группа политиков также просит Бюро по правам человека и демократическим институциям ОБСЕ представить специальное мнение, выводы и рекомендации в отношении процесса выборов в Московскую Думу, а также начать расследование возможной дискриминации независимых кандидатов.



В минувшую субботу в центре Москвы состоялся протест в поддержку независимых политиков, которым было отказана в регистрации на выборы, было задержано более тысячи человек. BNS Категории: политика Ключевые слова: Россия, Путин, арест, политики, демократия, ОБСЕ, ПАСЕ — статья прочитана 37 раз Комментарии