В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение паранджи 🔊 Воспроизвести Фото: ult.kz



С четверга, 1 августа, в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, таких как «бурка» и «никаб». Запрет касается школ, больниц, государственных учреждений и общественного транспорта. Принятие закона в Нидерландах сопровождалось бурной полемикой, сообщает



Согласно статистике, в стране с 17-милионным населением от 200 до 300 женщин постоянно носят мусульманскую одежду, закрывающую лицо. Это либо «бурка» (с ударением на последний слог), закрывающая женское лицо сеткой, либо «никаб» – головной убор, полностью закрывающий лицо с прорезью для глаз. С четверга, 1 августа, в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, таких как «бурка» и «никаб». Запрет касается школ, больниц, государственных учреждений и общественного транспорта. Принятие закона в Нидерландах сопровождалось бурной полемикой, сообщает Ru.rfi.fr Согласно статистике, в стране с 17-милионным населением от 200 до 300 женщин постоянно носят мусульманскую одежду, закрывающую лицо. Это либо «бурка» (с ударением на последний слог), закрывающая женское лицо сеткой, либо «никаб» – головной убор, полностью закрывающий лицо с прорезью для глаз. В отличие от Франции, где с 2010 года ношение «бурки» и «никаба» запрещено и в общественных местах, в Нидерландах оно разрешается. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.



Нарушение закона в Нидерландах карается штрафом в 150 евро. Сотрудники органов безопасности должны вначале потребовать, чтобы женщина, носящая такую мусульманскую одежду, открыла лицо. В случае отказа выполнить это требование, ей могут отказать войти в здание или пользоваться общественным транспортом, или выписать штраф.



Подобные законы также были приняты в Бельгии, Дании и Австрии. В Германии запрет на ношение головных уборов и одежды, закрывающих лицо, действует частично, в нескольких федеральных землях.



Закон о запрете ношения этой мусульманской одежды был принят в Нидерландах июне 2018 года, до этого он обсуждался в парламенте и в обществе в течение нескольких лет. Законопроект был предложен в 2005 году депутатом ультраправой «Партии свободы» Гертом Вилдерсом, известным своей жесткой антимусульманской риторикой. ru.rfi.fr Категории: в мире Ключевые слова: запрет, паранджа — статья прочитана 96 раз Комментарии