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Глава Минфина Литвы: на сокращение бедности уже выделено много средств

Фото: lt.utro.news


В связи с призывами литовского президента Гитанаса Науседы повысить финансирование социальной защиты, временно исполняющий обязанности министра финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что в последние годы на сокращение бедности было выделено много средств.

"Формирование бюджета особенно тем, что важнее всего выделить приоритеты, соответствующие потребностям. Поэтому в последние годы на сокращение бедности были выделены действительно очень значительные суммы", – сказал В. Шапока в пятницу в интервью радиостанции LRT.

"Мы не должны убаюкиваться избыточным оптимизмом, конечно, не рисовать все и в черном цвете, но мы должны на все смотреть реалистично", – добавил министр.

Он также предупредил и о прогнозируемом замедлении роста мировой и литовской экономики.
"Мировая экономика действительно замедляется, замедляется рост, рост литовской экономики также значительно сократится в предстоящем году, поэтому мы должны вести себя очень осмотрительно, чтобы быть готовыми, и мы должны предпринять решительные меры и реализовать необходимые реформы в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты" – утверждает министр.

После встречи с временным министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтсом Г. Науседа призвал повысить финансирование социальной защиты.

По словам советника главы государства Симонаса Крепшты, "средств, выделенных на социальную защиту, мало, и здесь акцент, как изыскать возможности увеличения финансирования на социальные нужды, которые (в настоящее время) примерно наполовину меньше по сравнению со средним уровнем Евросоюза (ЕС)".
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: бедность, финансирование, Науседа, Шапока
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добавлена сегодня, 2 августа, 14:30

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