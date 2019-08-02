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Прокуроры получили четыре жалобы на снятие мемориальной доски Й. Норейке

Фото: cont.ws


Прокуроры получили четыре жалобы на снятие мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре в Вильнюсе, сообщил в пятницу портал новостей 15min.lt.

Генпрокуратура сообщила, что в данный момент жалобы рассматриваются, но решения по ним пока не приняты.

Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.

Это действие вызывало как возмущение некоторых людей, так и поддержку.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Норейка, доска, Шимашюс
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добавлена сегодня, 2 августа, 13:30

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