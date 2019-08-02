Прокуроры получили четыре жалобы на снятие мемориальной доски Й. Норейке 🔊 Воспроизвести Фото: cont.ws



Прокуроры получили четыре жалобы на снятие мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре в Вильнюсе, сообщил в пятницу портал новостей 15min.lt.



Генпрокуратура сообщила, что в данный момент жалобы рассматриваются, но решения по ним пока не приняты.



Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.



Это действие вызывало как возмущение некоторых людей, так и поддержку.



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества. Прокуроры получили четыре жалобы на снятие мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре в Вильнюсе, сообщил в пятницу портал новостей 15min.lt.Генпрокуратура сообщила, что в данный момент жалобы рассматриваются, но решения по ним пока не приняты.Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.Это действие вызывало как возмущение некоторых людей, так и поддержку.Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Норейка, доска, Шимашюс — статья прочитана 139 раз Комментарии