4 привычки зрелой женщины, которые стирают возраст 🔊 Воспроизвести Фото: caras.com.co



Дорогие женщины, помните! Ваша жизнь влияет на то, как вы выглядите и чувствуете себя, и на то, как другие видят вас, сообшает



Вы наверняка не раз задумывались над тем, что делает женщину действительно привлекательной. Кто-то подумает, что это физическая красота. Но давайте вспомним реальные примеры: есть множество потрясающе красивых знаменитых женщин, но мало кто хочет иметь дело с ними.



4 важных привычки зрелой женщины



Да, молодость сама по себе привлекательна, она притягивает. Но даже в молодом возрасте женщина может всего лишь притягивать взгляды, а не настоящие симпатии окружающих. Когда вы действительно магнетически привлекательны, люди хотят быть ближе к вам. Дорогие женщины, помните! Ваша жизнь влияет на то, как вы выглядите и чувствуете себя, и на то, как другие видят вас, сообшает Econet.ru Вы наверняка не раз задумывались над тем, что делает женщину действительно привлекательной. Кто-то подумает, что это физическая красота. Но давайте вспомним реальные примеры: есть множество потрясающе красивых знаменитых женщин, но мало кто хочет иметь дело с ними.Да, молодость сама по себе привлекательна, она притягивает. Но даже в молодом возрасте женщина может всего лишь притягивать взгляды, а не настоящие симпатии окружающих. Когда вы действительно магнетически привлекательны, люди хотят быть ближе к вам. В своем среднем возрасте женщина получает то лицо, которое она заслужила. Все ее эмоции, которые она чаще всего переживала в более ранние годы, теперь отражены на лице в виде морщинок. Их можно попытаться побороть с помощью кремов и пластической хирургии, но то, что у нас внутри, разгладить не получится. И с течением времени никакие внешние процедуры не помогут вам выглядеть по-настоящему молодой и красивой.



Ваша жизнь влияет на то, как вы выглядите и чувствуете себя, и на то, как другие видят вас. Есть женщины, которые решают, что они «старые» в 40, 50 или 60 лет, и есть те, которые в любом возрасте слишком заинтересованы в том, чтобы прожить свою жизнь полно и не думать о своем возрасте.



Так в чем же секрет того, чтобы быть привлекательной зрелой женщиной, которой восхищаются?



1. Они всегда берегут себя



Мы живем в обществе, ориентированном на успех. Амбициозные люди нередко работают по 12 часов в день каждый день. Звезды, особенно спортивные звезды, выходят за пределы разумного, чтобы быть «лучшими». Люди изнашиваются и тратят драгоценные годы, пытаясь стать лучше, умнее, богаче. Спортсмены считаются «старыми» в 35 лет, а модели даже раньше.



Мы все изнашиваемся скорее, стараясь отвечать требованиям современной жизни. Но вы можете достичь своего личного блага, «не взбивая» себя. С возрастом очень важно найти баланс между тем, что вы хотите сделать, и тем, что вы можете сделать.



2. Они следят за своим языком



Речь не о том, когда вы используете ненормативную лексику, если внезапно дала о себе знать ваша старая травма или хроническая болезнь. Речь о том, что вы говорите самой себе о себе. Наша культура полна стереотипов о том, что старение для женщины — это плохо, она одержима культом молодости и игнорирует женщин определенного возраста.



Но преимущество зрелой женщины в том, что она куда более широко смотрит на жизнь. Уважайте ваш жизненный опыт и мудрость, которую вы приобрели. Это ваши прекрасные дары, поэтому, не стоит говорить о своем зрелом возрасте в негативном ключе.



3. Они абсолютно любят свое тело



Когда вы достигаете определенного возраста, вы частенько ругаете ту часть вашего тела, которая «предала» вас, начав провисать, морщиться или выдаваться. Большую часть жизни вы воспринимали свое тело как должное. Поэтому, когда с годами талия становится шире, а ноги уже не такие стройные, вы воспринимаете это чуть ли не как оскорбление.



Однако наука говорит нам, что сосредоточение на этих возрастных особенностях вашего тела на самом деле может ухудшить ситуацию. Когда вы сострадательны к своему физическому старению и делаете все возможное, чтобы держать свое тело в тонусе, эти физические изменения уходят на второй план. Чем больше вы сосредотачиваетесь на том, что вас интересует и что может сделать ваше тело сейчас, тем больше вы будете получать удовольствия, тем больше жизни вы будете наслаждаться и тем привлекательнее вы будете выглядеть при всей этой жизненной силе.



Все, что вы можете сделать, чтобы тренировать свою основную силу и улучшить свой баланс, безусловно, стоит сделать:, пилатес, ходьба. Ваше тело заслуживает вашего полного внимания, тем более в зрелом возрасте.



4. Они остаются любопытными и культивируют «мышление роста»



Конечно, вы знаете много, но это всего лишь капля в море того, чему можно научиться. С возрастом наш мозг становится все менее приспособленным для приобретения новых знаний — например, иностранного языка (хотя это не невозможно!). Но наш мозг невероятно хорошо настроен для установления связей.



Привлекательные женщины искренне интересуются жизнью. Они развивают мышление роста и постоянно расширяют свои горизонты. Поэтому, всегда сохраняйте любопытство к жизни, которое есть у детей, и при возникновении чего-то нового в вашей зрелой жизни уверенно скажите себе: «Я думаю, что смогу…». econet.ru Категории: здоровье Ключевые слова: красота, возраст, женщины, привычки — статья прочитана 139 раз Комментарии