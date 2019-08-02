Пионер антивируса заявил, что бежал из лап ЦРУ в Литву 🔊 Воспроизвести Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости



Пионер антивирусного программного обеспечения Джон Макафи, обладающий двойным, американо-британским гражданством, утверждает, что он и его жена скрываются на "сверхзащищенном объекте" в Литве, где прячутся от ЦРУ. Макафи продемонстрировал снимки в Twiiter, как они с женой прячутся в комнате, полностью покрытой алюминиевой фольгой, сообщает The Daily Mail. Макафи разработал первое программное обеспечение в сфере интернет-безопасности, и в прошлом его искали власти США и Белиза, сообщает



Вильнюс действительно указан в геолокации твитов 73-летнего миллионера. Однако содержание "посланий человечеству" говорит о том, что Макафи либо одержим паранойей или имеет проблемы с головой, либо попросту шутит таким необычным образом, увеличивая число своих подписчиков, а следовательно и количество денежных знаков на счетах. Пионер антивирусного программного обеспечения Джон Макафи, обладающий двойным, американо-британским гражданством, утверждает, что он и его жена скрываются на "сверхзащищенном объекте" в Литве, где прячутся от ЦРУ. Макафи продемонстрировал снимки в Twiiter, как они с женой прячутся в комнате, полностью покрытой алюминиевой фольгой, сообщает The Daily Mail. Макафи разработал первое программное обеспечение в сфере интернет-безопасности, и в прошлом его искали власти США и Белиза, сообщает Rg.ru. Вильнюс действительно указан в геолокации твитов 73-летнего миллионера. Однако содержание "посланий человечеству" говорит о том, что Макафи либо одержим паранойей или имеет проблемы с головой, либо попросту шутит таким необычным образом, увеличивая число своих подписчиков, а следовательно и количество денежных знаков на счетах. "Извините за молчание. Жена и я сейчас находимся в Восточной Европе на сверхбезопасном объекте. Длинная рука коррумпированного министерства юстиции США сюда не доходит", - написал он в одном твите. "Пока мы вне досягаемости коррумпированных элементов министерства юстиции. Мы здоровы и находимся в безопасности. Скучали по вам, ребята. Подробнее расскажу позже", - интригует он своих читателей в другом сообщении.



Шутка шуткой, но за один день Макафи, имеющий репутацию крайне экстравагантного человека, увеличил число подписчиков до миллиона человек.



Достоверно известно несколько других фактов. Макафи с супругой в последний раз видели в Лондоне в конце прошлой недели - всего через несколько дней после отъезда из Доминиканской Республики, где власти арестовали его и жену за то, что они приплыли на остров с пятью компаньонами на яхте с грузом огнестрельного оружия. На судне, помимо оружия, содержались боеприпасы и военное снаряжение.



Доминиканцы отправили запрос в США, и там дали понять, что "старого интернет-волка" в Штатах никто не разыскивает. Не ловит и не ждет. Более того, всей компании неожиданно позволили уехать на все четыре стороны. И тогда Макафи придумал себе красивую легенду о бегстве из "лап ЦРУ".



Он был освобожден в среду и покинул Доминиканскую Республику в четверг со своей женой. Затем они сделали остановку в Мадриде, после приземлились в Лондоне, а наконец-то непонятно зачем направились в Литву. По пути, раскручивая криминальную историю, он утверждал, что, дескать, "группы похищения министерства юстиции (куда относится ФБР) и ЦРУ кружили, как стервятники", но пара была "в безопасности со множеством свидетелей" и людьми, "которые спали на полу нашего гостиничного номера для защиты". Он написал в Twitter: "Плохие парни никогда не подходили близко. Мы сейчас за пределами Англии и на пути к полной безопасности. Мы не будем молчать".



Макафи, родившийся в 1945 году на военной базе США на британской территории, тем временем продолжал чудить. В пятницу он спросил своих последователей в соцсетях, должен ли он проводить кампанию, чтобы стать британским премьер-министром. Макафи, также претендующий на выдвижение от Либертарианской партии на пост президента США в 2020 году, недавно заявил агентству Reuters в интервью, что может помочь Кубе победить эмбарго на торговлю США, введя криптовалюту.



Несмотря на все чудачества, эксцентричный старик заработал свои миллионы. Сначала долларов в интернет-сфере. А теперь и подписчиков в соцсетях. rg.ru Категории: в мире Ключевые слова: Литва, ЦРУ, США, Макафи — статья прочитана 131 раз Комментарии