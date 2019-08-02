|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
США и Канаду накрыл дым от пожаров в Сибири
«Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров», — сообщил специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колин Сефтор.
Накануне глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что из-за глобальных климатических изменений ситуация с лесными пожарами будет становиться все хуже и хуже с каждым годом. По его словам, в некоторых районах Сибири средний рост температуры уже превышает 8-10 градусов от многолетних уровней, сообщает Rusplt.ru.
Американский лидер Дональд Трамп предложил помощь в тушении пожаров Сибири. Президент Путин ответил, что при необходимости Россия воспользуется предложением США.
Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Всего, по разным данным, горит около 3 миллионов гектаров. Из всей площади тушат только выборочные участки, общей протяженностью около 80 тысяч гектаров.
Категории: в мире
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|