США и Канаду накрыл дым от пожаров в Сибири 🔊 Воспроизвести Фото: golos.ua



«Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров», — сообщил специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колин Сефтор.



Накануне глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что из-за глобальных климатических изменений ситуация с лесными пожарами будет становиться все хуже и хуже с каждым годом. По его словам, в некоторых районах Сибири средний рост температуры уже превышает 8-10 градусов от многолетних уровней, сообщает



Американский лидер Дональд Трамп предложил помощь в тушении пожаров Сибири. Президент Путин ответил, что при необходимости Россия воспользуется предложением США.



Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Всего, по разным данным, горит около 3 миллионов гектаров. Из всей площади тушат только выборочные участки, общей протяженностью около 80 тысяч гектаров. Дым от горящих лесов Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.«Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров», — сообщил специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колин Сефтор.Накануне глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что из-за глобальных климатических изменений ситуация с лесными пожарами будет становиться все хуже и хуже с каждым годом. По его словам, в некоторых районах Сибири средний рост температуры уже превышает 8-10 градусов от многолетних уровней, сообщает Rusplt.ru Американский лидер Дональд Трамп предложил помощь в тушении пожаров Сибири. Президент Путин ответил, что при необходимости Россия воспользуется предложением США.Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Всего, по разным данным, горит около 3 миллионов гектаров. Из всей площади тушат только выборочные участки, общей протяженностью около 80 тысяч гектаров. Категории: в мире Ключевые слова: Сибирь, лес, пожар, дым, СЩА — статья прочитана 48 раз Комментарии