Литва обжалует в Верховном суде Швеции решение по ее спору с Газпромом 🔊 Воспроизвести



Таким образом Литва пытается использовать все возможности, чтобы присудить у "Газпрома" компенсацию в 1,4 млрд евро – столько литовские потребители переплатили за природный газ – и одновременно аннулировать решение суда о возмещении судебных расходов по разбирательству с "Газпромом", сообщило литовское министерство энергетики.



Ожидается, шведский суд примет решение о том, принимать ли жалобу Литвы, до конца этого года.



В начале июля Апелляционный суд Швеции утвердил неблагоприятное для Литвы решение Стокгольмского арбитража от 2016 года. У правительства были надежды на то, что решение, которое обошлось Литве в 9 млн евро будет полностью или частично отменено или признано недействительным. Литва обжаловала в Верховном суде Швеции решение Апелляционного суда этой страны, который в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против российского концерна "Газпром".Таким образом Литва пытается использовать все возможности, чтобы присудить у "Газпрома" компенсацию в 1,4 млрд евро – столько литовские потребители переплатили за природный газ – и одновременно аннулировать решение суда о возмещении судебных расходов по разбирательству с "Газпромом", сообщило литовское министерство энергетики.Ожидается, шведский суд примет решение о том, принимать ли жалобу Литвы, до конца этого года.В начале июля Апелляционный суд Швеции утвердил неблагоприятное для Литвы решение Стокгольмского арбитража от 2016 года. У правительства были надежды на то, что решение, которое обошлось Литве в 9 млн евро будет полностью или частично отменено или признано недействительным. Рассмотрев продолжавшийся четыре года спор правительство Литвы и "Газпрома" Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усмотрел вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов. Решением Стокгольмского арбитража Литва не смогла вернуть себе переплату, которая образовалась за газ, поставлявшийся ей "Газпромом" в 2004 - 2012 годах.



Помимо этого дела, в 2010–2011 годах по инициативе "Газпрома" было начато три дела арбитража, в которых интересы Литвы, по словам Минэнергетики, удалось успешно защитить – ни расследование деятельности тогдашней компании Lietuvos dujos, ни реформа газового сектора Литвы не были остановлены. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: газ, Газпром, поставки, контракт География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии