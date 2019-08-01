Achemos grupe не меняет своей позиции по реорганизации Klaipedos nafta 🔊 Воспроизвести



Литовский промышленный концерн Achemos grupe не меняет своей позиции по предлагаемой министерством энергетики реорганизации находящаяся в управлении государства литовской компании – оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta. Эта реорганизация призвана с 1 декабря снизить плату за пользование терминалом сжиженного природного газа (СПГ).



Заместитель председателя правления Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас сказал BNS, что у концерна нет возможностей блокировать решения акционеров Klaipedos nafta, однако упомянул о возможности обжаловать их в суде.



"У нас нет возможностей блокировать, поскольку у мелких акционеров нет блокирующего большинства, ведь государству принадлежат около 72% акций (Klaipedos nafta – BNS). Мы обращаем внимание на то, что, по нашему мнению поступают незаконно. Решения собрания акционерного общества обжалуются в суде (могут быть обжалованы – BNS) в течение одного месяца с момента их принятия. Будут ли эти жалобы в суд, я сегодня сказать не могу", – сказал BNS в четверг Г. Бальчюнайтас. Литовский промышленный концерн Achemos grupe не меняет своей позиции по предлагаемой министерством энергетики реорганизации находящаяся в управлении государства литовской компании – оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta. Эта реорганизация призвана с 1 декабря снизить плату за пользование терминалом сжиженного природного газа (СПГ).Заместитель председателя правления Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас сказал BNS, что у концерна нет возможностей блокировать решения акционеров Klaipedos nafta, однако упомянул о возможности обжаловать их в суде."У нас нет возможностей блокировать, поскольку у мелких акционеров нет блокирующего большинства, ведь государству принадлежат около 72% акций (Klaipedos nafta – BNS). Мы обращаем внимание на то, что, по нашему мнению поступают незаконно. Решения собрания акционерного общества обжалуются в суде (могут быть обжалованы – BNS) в течение одного месяца с момента их принятия. Будут ли эти жалобы в суд, я сегодня сказать не могу", – сказал BNS в четверг Г. Бальчюнайтас. В июле акционеры Klaipedos nafta отложили принятие решений о передаче деятельности терминала СПГ дочерней компании SGD terminalas. Поскольку миноритарный акционер Achemos grupe выступил против модели реорганизации и подал претензию, в конце июня собрание акционеров не состоялось.



Г. Бальчюнас в четверг сказал, что мнение компании по предложенной модели реорганизации не меняется, а обращение к высшим органам государства пока не дало конкретных результатов.



С другой стороны, по его словам, концерн якобы получил поддержку других мелких акционеров в споре с министерством энергетики.



"Наше мнение и других (мелких акционеров – BNS) является очевидным, что это реорганизация компании осуществляется без решения, на это мы и обращаем внимание. Как вы знаете, принятие решения отложено, по причине того, что якобы не успевают провести аудит (...) Я полагаю, что это не истинная причина, переноса решения. Очень жаль, что государственные ведомства так поступают", – сказал представитель концерна.



В июле акционеры Klaipedos nafta отложили рассмотрение всех вопросов до проведения новой оценки имущества.



Ранее энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что план правительства по сокращению на 40% платы за терминал СПГ в четвертом квартале этого года будет реализован, невзирая на спор с Achemos grupe.



Г. Бальчюнас отметил, что планы властей снизить плату за пользование терминалом СПГ для потребителей на 40% в последнем квартале этого года, невзирая на спор с Achemos grupe, лишь доказывают, что сокращение затрат терминала и реорганизация Klaipėdos nafta не являются связанными напрямую вопросами.



Министр не видит другого альтернативного способа снижения составляющей терминала СПГ в конце года, как перенос деятельности из Klaipedos nafta на предприятие спецназначения SGD terminalas (Терминал СПГ).



Achemos grupe считает, что в в отделяемой компании должна сохранится нынешняя структура акционеров – то есть группе должно принадлежать 10,41% ее акций. Между тем, если акции нового предприятия будут принадлежать лишь одному акционеру – Klaipedos nafta – будут нарушены интересы акционеров.



Klaipedos nafta, взявшая кредиты в банках и разделившее затраты на содержание терминала на 25 лет – до 2044 года, сможет снизить их на 23 млн евро – с приблизительно 66 млн до 43 млн евро. Для одной лишь Achemos grupe содержание терминала подешевеет на 5-6 млн евро в год.



Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит концерну Achemos grupe. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: Klaipedos nafta, Achemos grupe, ТСПГ, акционеры География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии