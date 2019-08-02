Стюардесса Southwest Airlines неудачно пошутила перед вылетом

Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines шокировала пассажиров, спрятавшись на багажной полке в салоне самолёта перед вылетом, сообщает News.ru.
Одна из пассажирок Вероника Ллойд, летевшая из Филадельфии в Нашвилл, заметила на багажной полке в лайнере бортпроводницу. Стюардесса, увидев, что её снимают на видео, поспешила выбраться из отсека, сообщает «Ридус».
Сказать, что я обалдела, — значит, ничего не сказать. Southwest Airlines, соберись, — прокомментировала в Twitter записанный ролик шокированная выходкой стюардессы пассажирка.
По её словам, других необычных поступков за время полёта она не заметила.
Представитель компании Southwest Airlines рассказал Daily Mail, что экипаж всегда ответственно относится к безопасности полётов, однако добавил, что сотрудники известны своим чувством юмора и перед вылетом не прочь пошутить.
Ранее News.ru писал, что полицейские возбудили административное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который прокатился в аэропорту на транспортной ленте, чтобы не стоять в очереди за чемоданом. В столицу Северного Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днём 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала «А», не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина сел на круговую транспортёрную ленту и проехал в багажное отделение.
Ранее News.ru писал, что полицейские возбудили административное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который прокатился в аэропорту на транспортной ленте, чтобы не стоять в очереди за чемоданом. В столицу Северного Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днём 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала «А», не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина сел на круговую транспортёрную ленту и проехал в багажное отделение.