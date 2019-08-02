Стюардесса Southwest Airlines неудачно пошутила перед вылетом 🔊 Воспроизвести Фото: traveling.by



Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines шокировала пассажиров, спрятавшись на багажной полке в салоне самолёта перед вылетом, сообщает



Одна из пассажирок Вероника Ллойд, летевшая из Филадельфии в Нашвилл, заметила на багажной полке в лайнере бортпроводницу. Стюардесса, увидев, что её снимают на видео, поспешила выбраться из отсека, сообщает «Ридус».



Сказать, что я обалдела, — значит, ничего не сказать. Southwest Airlines, соберись, — прокомментировала в Twitter записанный ролик шокированная выходкой стюардессы пассажирка.



По её словам, других необычных поступков за время полёта она не заметила. Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines шокировала пассажиров, спрятавшись на багажной полке в салоне самолёта перед вылетом, сообщает News.ru Одна из пассажирок Вероника Ллойд, летевшая из Филадельфии в Нашвилл, заметила на багажной полке в лайнере бортпроводницу. Стюардесса, увидев, что её снимают на видео, поспешила выбраться из отсека, сообщает «Ридус».Сказать, что я обалдела, — значит, ничего не сказать. Southwest Airlines, соберись, — прокомментировала в Twitter записанный ролик шокированная выходкой стюардессы пассажирка.По её словам, других необычных поступков за время полёта она не заметила. Представитель компании Southwest Airlines рассказал Daily Mail, что экипаж всегда ответственно относится к безопасности полётов, однако добавил, что сотрудники известны своим чувством юмора и перед вылетом не прочь пошутить.



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