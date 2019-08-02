Банк Литвы: учреждения электронных денег и платежей занимают 10% платежного рынка 🔊 Воспроизвести



В данный момент в Литве действуют 107 учреждений электронных денег и платежей, занимающие около одной десятой части всего рынка платежей. В этом году было выдано около 10 лицензий в каждой из сфер, получено еще около 40 просьб о предоставлении лицензии учреждения электронных денег и 6 просьб предоставить лицензию учреждения электронных платежей, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).



"Два года подряд сектор активно рос, в этом году по-прежнему мы прогнозируем рывок. Потребность в учреждениях услуг демонстрирует не только растущее количество самих участников, особенно количество учреждений электронных денег, но и выручка. Давайте не будем забывать и о второй стороне медали – мы внимательно следим, насколько учреждения соблюдают выдвигаемые к ним требования", – отметила в пресс-релизе начальник отдела надзора за учреждениями электронных денег и платежей Банка Литвы Рута Меркявичуте. В данный момент в Литве действуют 107 учреждений электронных денег и платежей, занимающие около одной десятой части всего рынка платежей. В этом году было выдано около 10 лицензий в каждой из сфер, получено еще около 40 просьб о предоставлении лицензии учреждения электронных денег и 6 просьб предоставить лицензию учреждения электронных платежей, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк)."Два года подряд сектор активно рос, в этом году по-прежнему мы прогнозируем рывок. Потребность в учреждениях услуг демонстрирует не только растущее количество самих участников, особенно количество учреждений электронных денег, но и выручка. Давайте не будем забывать и о второй стороне медали – мы внимательно следим, насколько учреждения соблюдают выдвигаемые к ним требования", – отметила в пресс-релизе начальник отдела надзора за учреждениями электронных денег и платежей Банка Литвы Рута Меркявичуте. В первом квартале учреждения электронных денег и платежей получили более 12 млн евро выручки – на 30,4% больше, чем в январе-марте. В прошлом году выручка этих учреждений выросла в 1,3 раза до 41 млн евро, из них 70% пришлось на учреждения электронных денег, а 30% – на учреждения электронных платежей.



Почти половину выручки этих учреждений получили три участника рынка, а 10 крупнейших учреждений от лицензируемой деятельности получили 75% доходов всего сектора.



БЛ отмечает, что сектор лишь формируется, поэтому часть учреждений в первый год существования не получает никаких доходов от деятельности. В 2018 году таких было 32 из 95.



С 2014-ого по июнь 2019 года была аннулирована одна лицензия, был устранен один руководитель учреждения, были остановлены права голоса одного акционера учреждения, выписано 7 штрафов и 13 предупреждений. Еще два участника рынка лишились лицензии, поскольку так и не начали деятельность. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: банк, расчеты, э-валюта География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии