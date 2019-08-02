Суд остановил конкурс запчастей для вагонов, объявленный Lokomotyvu remonto depas 🔊 Воспроизвести



Суд остановил конкурс на приобретение запасных частей головных вагонов, объявленный предприятием Vilniaus lokomotyvu remonto depas (VLRD, Вильнюсским локомотивным ремонтным депо), которое входит в группу литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.



Тридцать первого июля Вильнюсский окружной суд удовлетворил просьбу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Baltija временно остановить процедуры конкурса, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Рута Тримайловене.



По словам главы компании Skinest Baltija, участвовавшей в конкурсе, Валдас Расимаса, компания попросила остановить конкурс, поскольку VLRD объявила его не в соответствии с законом о публичных закупках, то есть конкурс не был публичным. Однако, VLRD объявила о нем на своем интернет-сайте. Суд остановил конкурс на приобретение запасных частей головных вагонов, объявленный предприятием Vilniaus lokomotyvu remonto depas (VLRD, Вильнюсским локомотивным ремонтным депо), которое входит в группу литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.Тридцать первого июля Вильнюсский окружной суд удовлетворил просьбу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Baltija временно остановить процедуры конкурса, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Рута Тримайловене.По словам главы компании Skinest Baltija, участвовавшей в конкурсе, Валдас Расимаса, компания попросила остановить конкурс, поскольку VLRD объявила его не в соответствии с законом о публичных закупках, то есть конкурс не был публичным. Однако, VLRD объявила о нем на своем интернет-сайте. "Мы обратились в суд, руководствуясь выводами Службы публичных закупок (СПЗ), с тем, чтобы VLRD объявляло публичные конкурсы закупок. Мы просим, чтобы суд обязал их и на основании этого дела заявил, что это закупающая организация", – сказал BNS В. Расимас.



Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас сказал BNS, что компания не согласна с аргументами Skinest Baltija.



"В принципе мы не согласны с аргументом о закупающей организации, поскольку VLRD конкурирует на рынке и закупает по своим утвержденным правилам (...). Кроме того, у VLRD со Skinest есть негативная практика – один ранее заключенный договор Skinest нарушила, своевременно не доставив товары, и этот договор был расторгнут", – сказал BNS М. Дубаускас.



На минувшей неделе по тем же причинам по просьбе Skinest Baltija был остановлен конкурс на закупку вагонов, объявленный другим предприятием Lietuvos gelezinkeliai – грузоперевозощиком LG Cargo. В отличие от конкурса VLRD, в Skinest Baltija не участвовала в закрытом конкурсе закупки грузовых вагонов, поскольку не была на него приглашена.



В июне Служба публичных закупок (СПЗ) Литвы заявила, что дочерние предприятия литовской ж/д группы: LG Cargo, Gelezinkelio tiesimo centras (GTC) и Vilniaus lokomotyvu remonto depas должны считаться закупающими организациями – их закупки должны объявляться согласно закону о публичных закупках.



Lietuvos gelezinkeliai же утверждает, что в таком случае ее дочерним предприятиям будут созданы худшие условия для конкуренции на рынке, кроме того LG Cargo утратить около трети годовых доходов – 120 млн евро.



По информации портала freedata.lt, с 2005 по 2011 годы Skinest Baltija победила на конкурсах закупок торговых вагонов, объявленных Lietuvos gelezinkeliu, на сумму около 27 млн, а также до 2018 года была постоянным запасным их поставщиком.



Решением правительственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний, и Кабмина Литвы эта группа эстонского капитала, по сути, исключена их железнодорожных конкурсов. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: суд, договор, Lietuvos gelezinkeliai, вагоны, запчасти География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии