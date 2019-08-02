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Суд остановил конкурс запчастей для вагонов, объявленный Lokomotyvu remonto depas



Суд остановил конкурс на приобретение запасных частей головных вагонов, объявленный предприятием Vilniaus lokomotyvu remonto depas (VLRD, Вильнюсским локомотивным ремонтным депо), которое входит в группу литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

Тридцать первого июля Вильнюсский окружной суд удовлетворил просьбу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Baltija временно остановить процедуры конкурса, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Рута Тримайловене.

По словам главы компании Skinest Baltija, участвовавшей в конкурсе, Валдас Расимаса, компания попросила остановить конкурс, поскольку VLRD объявила его не в соответствии с законом о публичных закупках, то есть конкурс не был публичным. Однако, VLRD объявила о нем на своем интернет-сайте.
"Мы обратились в суд, руководствуясь выводами Службы публичных закупок (СПЗ), с тем, чтобы VLRD объявляло публичные конкурсы закупок. Мы просим, чтобы суд обязал их и на основании этого дела заявил, что это закупающая организация", – сказал BNS В. Расимас.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас сказал BNS, что компания не согласна с аргументами Skinest Baltija.

"В принципе мы не согласны с аргументом о закупающей организации, поскольку VLRD конкурирует на рынке и закупает по своим утвержденным правилам (...). Кроме того, у VLRD со Skinest есть негативная практика – один ранее заключенный договор Skinest нарушила, своевременно не доставив товары, и этот договор был расторгнут", – сказал BNS М. Дубаускас.

На минувшей неделе по тем же причинам по просьбе Skinest Baltija был остановлен конкурс на закупку вагонов, объявленный другим предприятием Lietuvos gelezinkeliai – грузоперевозощиком LG Cargo. В отличие от конкурса VLRD, в Skinest Baltija не участвовала в закрытом конкурсе закупки грузовых вагонов, поскольку не была на него приглашена.

В июне Служба публичных закупок (СПЗ) Литвы заявила, что дочерние предприятия литовской ж/д группы: LG Cargo, Gelezinkelio tiesimo centras (GTC) и Vilniaus lokomotyvu remonto depas должны считаться закупающими организациями – их закупки должны объявляться согласно закону о публичных закупках.

Lietuvos gelezinkeliai же утверждает, что в таком случае ее дочерним предприятиям будут созданы худшие условия для конкуренции на рынке, кроме того LG Cargo утратить около трети годовых доходов – 120 млн евро.

По информации портала freedata.lt, с 2005 по 2011 годы Skinest Baltija победила на конкурсах закупок торговых вагонов, объявленных Lietuvos gelezinkeliu, на сумму около 27 млн, а также до 2018 года была постоянным запасным их поставщиком.

Решением правительственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний, и Кабмина Литвы эта группа эстонского капитала, по сути, исключена их железнодорожных конкурсов.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: суд, договор, Lietuvos gelezinkeliai, вагоны, запчасти
География: Литва
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добавлена сегодня, 2 августа, 11:30

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