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Ну вот и все: Порошенко просит политическое убежище



Пока в Украине думают как посадить Порошенко, он уже договаривается о политическом убежище с Ангелой Меркель, через влиятельных лондонских лоббистов, сообщает elise.com.ua.

По нашим данным, Петр Порошенко на днях провел тайные переговоры с Ангелой Меркель, где он договаривался о политическом убежище в одной из стран ЕС и о своей неприкосновенности.

Вот так вот оказывается можно, ввергнуть страну в хаос, разграбить собственный народ, совершить ряд тяжких военных преступлений, вывести из Украины годовой бюджет страны, а потом как ни в чем не бывало договорится с покровителями о неприкосновенности.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.

По словам Погребинского, пятый президент Украины уже улетел из Турции в Дубаи, а дальше след его следования теряется.

Политолог располагает информацией, что перед своим отъездом экс-президент обналичил в банке «полтонны стодолларовых банкнот».

Также за несколько дней до отъезда Порошенко Украину покинула его семья.

Погребинский считает, что причиной бегства экс-президента стали 11 уголовных дел.

Это крайне и крайне плохо, что украинское правосудие настолько никчемно к олигархам и настолько сурово к простым людям.

За украденный велосипед простой украинец может отправится в тюрьму на 5 лет. Порошенко и его подельники не только не сели в клетку, но и намереваются дальше грабить страну.
elise.com.ua
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: мошенничество, суд, убежище, Порошенко
География: Украина
статья прочитана 257 раз
добавлена сегодня, 1 августа, 20:30

Комментарии

обыватель
1 августа, 23:19
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Ну вот и все: Порошенко просит политическое убежище
Неужто, в Литве?
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