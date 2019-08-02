Пограничники Литвы приобрели для борьбы с контрабандой два беспилотных самолета 🔊 Воспроизвести



Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) приобрела два беспилотных самолета, предназначенных для борьбы с контрабандой сигарет.



Как сообщила СОГГЛ в четверг, завершена реализация проекта приобретения беспилотных самолетов, а его цель – усилить потенциал борьбы с контрабандой сигарет на границе между пропускными пунктами, особенно на участках границы Литвы с Россией и Белоруссией, являющихся внешней границей Евросоюза.



СОГГЛ приобрела два беспилотных самолета, работающих на электричестве, с видеооборудованием, которое позволяет патрулировать, наблюдать с неба, сопровождать объекты. Также приобретен универсальный наземный пульт управления и контроля с программным обеспечением и лицензиями.



В рамках этого проекта было приобретено обучение четырех операторов по управлению и контролю самолета.



При потребности самолетами смогут воспользоваться и другие литовские правоохранительные ведомства – полиция, таможня.



Проект стоимостью почти 120 тыс. евро осуществлялся полтора года, с января 2018 года, 80% суммы выделил Евросоюз. Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) приобрела два беспилотных самолета, предназначенных для борьбы с контрабандой сигарет.Как сообщила СОГГЛ в четверг, завершена реализация проекта приобретения беспилотных самолетов, а его цель – усилить потенциал борьбы с контрабандой сигарет на границе между пропускными пунктами, особенно на участках границы Литвы с Россией и Белоруссией, являющихся внешней границей Евросоюза.СОГГЛ приобрела два беспилотных самолета, работающих на электричестве, с видеооборудованием, которое позволяет патрулировать, наблюдать с неба, сопровождать объекты. Также приобретен универсальный наземный пульт управления и контроля с программным обеспечением и лицензиями.В рамках этого проекта было приобретено обучение четырех операторов по управлению и контролю самолета.При потребности самолетами смогут воспользоваться и другие литовские правоохранительные ведомства – полиция, таможня.Проект стоимостью почти 120 тыс. евро осуществлялся полтора года, с января 2018 года, 80% суммы выделил Евросоюз. Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: граница, контрабанда, сигареты, беспилотник География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии