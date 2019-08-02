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Пограничники Литвы приобрели для борьбы с контрабандой два беспилотных самолета
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) приобрела два беспилотных самолета, предназначенных для борьбы с контрабандой сигарет.
Как сообщила СОГГЛ в четверг, завершена реализация проекта приобретения беспилотных самолетов, а его цель – усилить потенциал борьбы с контрабандой сигарет на границе между пропускными пунктами, особенно на участках границы Литвы с Россией и Белоруссией, являющихся внешней границей Евросоюза.
СОГГЛ приобрела два беспилотных самолета, работающих на электричестве, с видеооборудованием, которое позволяет патрулировать, наблюдать с неба, сопровождать объекты. Также приобретен универсальный наземный пульт управления и контроля с программным обеспечением и лицензиями.
В рамках этого проекта было приобретено обучение четырех операторов по управлению и контролю самолета.
При потребности самолетами смогут воспользоваться и другие литовские правоохранительные ведомства – полиция, таможня.
Проект стоимостью почти 120 тыс. евро осуществлялся полтора года, с января 2018 года, 80% суммы выделил Евросоюз.
Категории: экономика, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: граница, контрабанда, сигареты, беспилотник
География: Литва
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