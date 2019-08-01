За три мандата членов сейма Литвы в сентябре поборются 27 кандидатов 🔊 Воспроизвести



В четверг Главная избирательная комиссия зарегистрировала 27 кандидатов на участие в парламентских выборах в трех округах.



Баллотироваться в парламент в столичном Жирмунайском округе решил глава оппозиционной Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.



В Жемгалском округе среди кандидатов будет известный журналист Рута Янутене. Ее кандидатуру поддержали две партии, одна из них – правящий Союз крестьян и "зеленых".



Дополнительные выборы в сейм в трех одномандатных округах – Жирмунском, Гаргждайском и Жемгалском – состоятся 8 сентября.



Представлявшая в сейме Жирмунайский округ Аушра Мальдейкене была избрана в Европарламент, поэтому ее место освободилось. Выборы в Гаргждай и Земгалском округе, который охватывают Пакруойис, Йонишкес и часть Шяуляйского района, проводятся, поскольку избранные здесь члены сейма "аграрий" Бронюс Маркаускас и либерал Виталиюс Гайлюс отказались от мандатов в пользу постов мэров.



Срок вновь выбираемых членов сейма продлится около года, до предстоящих в октябре следующего года очередных парламентских выборов. В четверг Главная избирательная комиссия зарегистрировала 27 кандидатов на участие в парламентских выборах в трех округах.Баллотироваться в парламент в столичном Жирмунайском округе решил глава оппозиционной Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.В Жемгалском округе среди кандидатов будет известный журналист Рута Янутене. Ее кандидатуру поддержали две партии, одна из них – правящий Союз крестьян и "зеленых".Дополнительные выборы в сейм в трех одномандатных округах – Жирмунском, Гаргждайском и Жемгалском – состоятся 8 сентября.Представлявшая в сейме Жирмунайский округ Аушра Мальдейкене была избрана в Европарламент, поэтому ее место освободилось. Выборы в Гаргждай и Земгалском округе, который охватывают Пакруойис, Йонишкес и часть Шяуляйского района, проводятся, поскольку избранные здесь члены сейма "аграрий" Бронюс Маркаускас и либерал Виталиюс Гайлюс отказались от мандатов в пользу постов мэров.Срок вновь выбираемых членов сейма продлится около года, до предстоящих в октябре следующего года очередных парламентских выборов. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии