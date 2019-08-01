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За три мандата членов сейма Литвы в сентябре поборются 27 кандидатов
В четверг Главная избирательная комиссия зарегистрировала 27 кандидатов на участие в парламентских выборах в трех округах.
Баллотироваться в парламент в столичном Жирмунайском округе решил глава оппозиционной Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.
В Жемгалском округе среди кандидатов будет известный журналист Рута Янутене. Ее кандидатуру поддержали две партии, одна из них – правящий Союз крестьян и "зеленых".
Дополнительные выборы в сейм в трех одномандатных округах – Жирмунском, Гаргждайском и Жемгалском – состоятся 8 сентября.
Представлявшая в сейме Жирмунайский округ Аушра Мальдейкене была избрана в Европарламент, поэтому ее место освободилось. Выборы в Гаргждай и Земгалском округе, который охватывают Пакруойис, Йонишкес и часть Шяуляйского района, проводятся, поскольку избранные здесь члены сейма "аграрий" Бронюс Маркаускас и либерал Виталиюс Гайлюс отказались от мандатов в пользу постов мэров.
Срок вновь выбираемых членов сейма продлится около года, до предстоящих в октябре следующего года очередных парламентских выборов.
География: Литва
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