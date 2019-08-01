Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото



Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил



На этот раз бывшего главу государства подозревают в хищениях в армии. Фигурантами также являются бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники "Укроборонпрома" и Укрэксибанка.



По версии обвинения, политики и чиновники основали преступную группу, которая "с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты". Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил РИА Новости бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.На этот раз бывшего главу государства подозревают в хищениях в армии. Фигурантами также являются бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники "Укроборонпрома" и Укрэксибанка.По версии обвинения, политики и чиновники основали преступную группу, которая "с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты". Портнов уточнил, что по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой правление Нацбанка 19 января 2016 года отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного отчета перед Нацбанком.



"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ", — заключил юрист.



Он считает, что это одно из самых перспективных дел. Портов также предложил экстрадировать Гонтареву, которая сейчас находится в Великобритании, снять неприкосновенность с Порошенко и "взять обоих под стражу".



Дела против Порошенко



Петр Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел: в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.



Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.



Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.



В понедельник, 29 июля, "Украинская правда" сообщила, что бывший украинский лидер отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул. При этом политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что из турецкой столицы Порошенко уже вылетел в Дубай, "а дальше концы теряются". РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко География: Украина — статья прочитана 128 раз Комментарии