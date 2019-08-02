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Эксперты: рынки Беларуси и Узбекистана дополняют друг друга

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Продовольственные рынки Беларуси и Узбекистана успешно дополняют друг друга. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в Минске на первом Форуме регионов Беларуси и Узбекистана.

По его словам, об этом далеко не в последнюю очередь говорит тот факт, что за последнее время двусторонний товарооборот в соответствующих сферах составил почти 30 миллионов долларов и вырос почти в полтора раза.

Мясомолочная продукция успешно поставляется в Узбекистан из Беларуси, а орехи, сухофрукты и т.п. товары из Узбекистана пользуются спросом "на всей территории Беларуси".

Помогло активизировать сотрудничество Беларуси и Узбекистана в сфере АПК и создание двусторонней рабочей группы по сельскому хозяйству.
"Надеюсь, что значительный вклад в дальнейший рост товарооборота внесет созданный в Узбекистане магазин белорусских товаров, в рамках которого планируется экспортировать белорусскую продукцию на сумму в районе 800 тысяч долларов в год", - добавил Игорь Брыло.

В свою очередь, заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Эльёр Ганиев заявил, что важным в сотрудничестве двух государств является фактор полной загрузки автомобилей при доставке грузов на территорию друг друга.

Весьма важной в этой связи, по его мнению, видится договоренность об учреждении совместной транспортно-экспедиторской компании

Плодоовощная продукция, по его словам, должна двигаться из Узбекистана в Беларусь, а из Беларуси, в свою очередь, должна двигаться мясомолочная.

"Видим необходимость создания "зеленых коридоров" для передвижения продукции, которое не терпит отлагательств, для скоропортящейся и тому подобной продукции. Действует механизм "зеленого коридора" с Российской Федерацией, он полностью оправдывает себя, хотели бы чтобы и с белорусской стороной такой также был", - добавил Эльёр Ганиев.

Большой потенциал, добавил он, несет в себе и создание совместных предприятий в различных областях

В свою очередь, министр промышленности Беларуси Павел Утюпин отметил, что одной из значимых граней сотрудничества республики с Узбекистаном в последнее время стало то, что производители сельхозтехники двух стран наращивают совместное производство

В последнее время предприятия Беларуси и Узбекистана наращивают совместное производство сельскохозяйственной техники. Об этом заявил 30 июля в Минске на первом Форуме регионов Беларуси и Узбекистана.

В частности, по его словам, в последнее время наблюдается явная активизация сотрудничества между Минским тракторным заводом и Ташкентским заводом сельхозтехники

"В текущем году заключены контракты на поставку комплектующих в Узбекистан более чем на 37 миллионов долларов",- также отметил Павел Утюпин.

"И буквально накануне пленарного заседания я получил информацию о том, что достигнута договоренность о еще более углубленной кооперации и о выходе на 5 тысяч тракторов в плане производства в Ташкенте", - добавил он.

Помимо этого, добавил Министр промышленности Беларуси "Бобруйскагромаш" достиг договоренности о доведении производства своей техники на СП в Узбекистане до тысячи единиц (в год- ред.), причем использовать данную технику планируется "как для внутреннего рынка, так и на экспорт".

Не менее важным здесь является и совместное производство продовольствия.

"В настоящее время белорусы и узбеки вполне могут на взаимной основе организовывать совместные предприятия по производству продовольствия как на территории Беларуси, так и на территории Узбекистана",- заявил, в свою очередь, заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук 30 июля в Минске на первом Форуме регионов Беларуси и Узбекистана.

Одним из положительных примеров здесь, по его словам, стало не так давно открытое СП в Узбекистане "Здравушка- милк".

Проект выше упомянутого СП предусматривает строительство и комплектацию молочно-товарного комплекса на 1 тыс. голов и молочного завода мощностью до 50 тонн молока в сутки.

Предприятие будет ориентировано только на выпуск цельномолочной продукции.

В ближайшее время, отметил Николай Рогащук, узбекская сторона должна разработать подробный проект фирмы, белорусская сторона уже в августе намерена взять на обучение специалистов из Узбекистана

"Мы готовы открыть предприятие по разведению скота и на нашей территории.

У нас есть и опытная научная станция по сахарной свекле, и много чего еще, что может заинтересовать узбекскую сторону",- добавил Николай Рогащук.

12 вакцин- ветеринарных препаратов из Беларуси к настоящему моменту прошло регистрацию в Узбекистане, добавило заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

По его словам, в том числе благодаря данному факту в настоящее время прорабатывается вопрос о создании совместного предприятия в данной сфере. Общая стоимость проекта значится в районе 4 с половиной миллионов евро.

Данный факт, добавил чиновник, станет логическим продолжением ранее уже развивавшегося сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Одним из последних примеров здесь, добавил Игорь Брыло, стало подписанное Соглашение о сотрудничестве в области племенного животноводства.

"Хотя узбекской стороной еще ведется поиск средств для финансирования данного проекта, но все равно уже есть уверенность в развитии дела",- добавил Игорь Брыло.
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: экономика, в Беларуси
Ключевые слова: Форум регионов Беларуси и Узбекистана
География: Белоруссия, Минск
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добавлена сегодня, 2 августа, 13:00

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