Пристройка как целая школа 🔊 Воспроизвести







В Вильнюсе, рядом с сильно переполненной гимназией «Габиёс», откроется новое здание для размещения тысячи детей. Новая пристройка в Пашилайчяй откроется в 2020 году.



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вместе с вице-мэром Витаутасом Миталасом посетили строительную площадку пристройки, где вместе с подрядчиками обсудили планируемые и уже сделанные работы.



«Строительство школы в Пашилайчяй является вдохновляющим началом, так как это только одна из пяти школ или их пристроек, которые мы намерены построить в столице в течение следующих нескольких лет», - отметил мэр Вильнюса.



Согласно проектным данным, в микрорайоне Пашилайчяй будет построен четырехэтажный учебный корпус общей площадью порядка 10 000 кв. метров.



На прилегающей территории планируется обустроить игровую-спортивную площадку для начальных классов, спортивные площадки, навес для велосипедов и др. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вместе с вице-мэром Витаутасом Миталасом посетили строительную площадку пристройки, где вместе с подрядчиками обсудили планируемые и уже сделанные работы.«Строительство школы в Пашилайчяй является вдохновляющим началом, так как это только одна из пяти школ или их пристроек, которые мы намерены построить в столице в течение следующих нескольких лет», - отметил мэр Вильнюса.Согласно проектным данным, в микрорайоне Пашилайчяй будет построен четырехэтажный учебный корпус общей площадью порядка 10 000 кв. метров.На прилегающей территории планируется обустроить игровую-спортивную площадку для начальных классов, спортивные площадки, навес для велосипедов и др.



Заместитель мэра Витаутас Миталас, отвечающий за образование, рад, что с новым расширением ученикам больше не придется учиться в две смены, как это было раньше.



В новом здании будут также учтены особенности обучения детей с ограниченными возможностями.



Ожидается, что на расширение гимназии будет потрачено около 10 миллионов евро.











В скором будущем – еще 4 новые школы



В ближайшие несколько лет Вильнюсский муниципалитет обещает построить в общей сложности 5 школ, в которых смогут учиться около 2 тысяч детей.



В следующем году около прогимназии «Бальсю» будет построена начальная школа для 600 учеников.



В Павильнисе появится пристройка около школы «Вильниес». Это будет двухэтажное учебное заведение для 300 учеников.



Осенью этого года намечается начало строительства пристройки около инженерной гимназии Йоахима Левеля. Объект рассчитан на 300 мест.



Новая школа появится также и в Пилайте, которую посещать смогут 1000 учеников. Работы стартуют в следующем году. Завершить строительство объекта планируют в 2022.



Предполагается, что для строительства новых школ потребуется 32,2 миллиона евро.



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В четырехэтажном здании разместится множество новых классов и кабинетов. Здесь будет тренажерный зал, зал для баскетбола, футбола, гандбола и других видов спорта, небольшой актовый зал, зал хореографии, фотолаборатория, школьный музей и др.Заместитель мэра Витаутас Миталас, отвечающий за образование, рад, что с новым расширением ученикам больше не придется учиться в две смены, как это было раньше.В новом здании будут также учтены особенности обучения детей с ограниченными возможностями.Ожидается, что на расширение гимназии будет потрачено около 10 миллионов евро.В ближайшие несколько лет Вильнюсский муниципалитет обещает построить в общей сложности 5 школ, в которых смогут учиться около 2 тысяч детей.В следующем году около прогимназии «Бальсю» будет построена начальная школа для 600 учеников.В Павильнисе появится пристройка около школы «Вильниес». Это будет двухэтажное учебное заведение для 300 учеников.Осенью этого года намечается начало строительства пристройки около инженерной гимназии Йоахима Левеля. Объект рассчитан на 300 мест.Новая школа появится также и в Пилайте, которую посещать смогут 1000 учеников. Работы стартуют в следующем году. Завершить строительство объекта планируют в 2022.Предполагается, что для строительства новых школ потребуется 32,2 миллиона евро. Йоана Сайковска , "Обзор" Категории: образование Ключевые слова: гимназия, «Габиёс», пристройка — статья прочитана 173 раза Комментарии