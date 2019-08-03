Загрузка... Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube 🔊 Воспроизвести © Анимационная студия «Анимаккорд»



Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.



Об этом сообщает РИА Новости и



«Маша и Медведь» сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за всё время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 млрд просмотров», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что «Маша и Медведь» является третьим по популярности мультфильмом у россиян.



В январе один из эпизодов мультфильма «Маша и Медведь» вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.«Маша и Медведь» сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за всё время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 млрд просмотров», — говорится в сообщении.Ранее стало известно, что «Маша и Медведь» является третьим по популярности мультфильмом у россиян.В январе один из эпизодов мультфильма «Маша и Медведь» вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Загрузка... russian.rt.com Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: рекорд, мультфильм, просмотры — статья прочитана 123 раза Комментарии