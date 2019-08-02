Загрузка... В России будут искать должников по камерам наблюдения 🔊 Воспроизвести



Федеральная служба судебных приставов намерена распространить на всю Россию способ поиска должников при помощи камер наблюдения, сообщил журналистам



Он напомнил, что сейчас такой способ уже применяется в Москве.



"Мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти", — сказал Аристов.



Предполагается, что новая система позволит оперативно находить должников по всей стране. Федеральная служба судебных приставов намерена распространить на всю Россию способ поиска должников при помощи камер наблюдения, сообщил журналистам РИА Новости глава ведомства Дмитрий Аристов.Он напомнил, что сейчас такой способ уже применяется в Москве."Мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти", — сказал Аристов.Предполагается, что новая система позволит оперативно находить должников по всей стране. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, технологии, в России Ключевые слова: поиск, наблюдение, камеры, должники География: Россия, Москва — статья прочитана 78 раз Комментарии