|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Пьяный литовский военный напал на женщину на глазах у детей
Пьяный военнослужащий Вооруженных сил Литвы в Шальчининкае совершил насилие над женщиной на глазах у детей. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Литвы.
Инцидент произошел 31 июля около 17:00 на улице Дайнавос. В крови военнослужащего 1979 года рождения нашли 2,78 промилле алкоголя — это свидетельствует о тяжелой стадии опьянения.
Военного поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело о нанесении физической боли или незначительного вреда здоровью.
rubaltic.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: армия, пьянка, военный агрессия
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|