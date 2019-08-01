Пьяный литовский военный напал на женщину на глазах у детей 🔊 Воспроизвести Источник изображения: kam.lt



Пьяный военнослужащий Вооруженных сил Литвы в Шальчининкае совершил насилие над женщиной на глазах у детей. Об этом сообщает



Инцидент произошел 31 июля около 17:00 на улице Дайнавос. В крови военнослужащего 1979 года рождения нашли 2,78 промилле алкоголя — это свидетельствует о тяжелой стадии опьянения.



Военного поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело о нанесении физической боли или незначительного вреда здоровью. Пьяный военнослужащий Вооруженных сил Литвы в Шальчининкае совершил насилие над женщиной на глазах у детей. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Литвы.Инцидент произошел 31 июля около 17:00 на улице Дайнавос. В крови военнослужащего 1979 года рождения нашли 2,78 промилле алкоголя — это свидетельствует о тяжелой стадии опьянения.Военного поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело о нанесении физической боли или незначительного вреда здоровью. rubaltic.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: армия, пьянка, военный агрессия География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии