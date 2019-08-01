Кибербезопасность: Литва стремится на второе место после Эстонии 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: businessman.ru







Стало известно о том, что в Литве планируется создание регионального центра кибербезопасности. Ещё прошлым летом Вильнюс утвердил национальную стратегию кибербезопасности. На проект, реализация которого предусмотрена до 2021 года, будет выделено примерно 7 млн евро из государственного бюджета и бюджета ЕС. В рамках него и будет открыт центр в Каунасе.



Кроме того, власти Литвы намерены развивать системы обнаружения и предотвращения кибернетических угроз и поставить средства киберзащиты батальону связи и информационных систем. В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы в Каунасе работали специалисты по кибербезопасности из Национальной гвардии штата Пенсильвании США, которые помогали обеспечивать виртуальную безопасность во время президентских выборов в Литве. Кроме того, власти Литвы намерены развивать системы обнаружения и предотвращения кибернетических угроз и поставить средства киберзащиты батальону связи и информационных систем. В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы в Каунасе работали специалисты по кибербезопасности из Национальной гвардии штата Пенсильвании США, которые помогали обеспечивать виртуальную безопасность во время президентских выборов в Литве.



В качестве главного киберподозреаемого Вильнюс, естественно, рассматривает Москву. Хотя по данным центра, литовским госучреждениям достается не только от России, но также от Китая и США.



Началась литовская кибер-история не так давно: всего лишь в июне 2015 года, когда неизвестными хакерами был взломан портал Объединённого штаба вооруженных сил страны. Позже от кибератак пострадали сайты Президента и парламента Литвы. Виновные найдены не были, но г-жа Даля Грибаускайте без доказательств обвинила в случившемся Москву.



Нынешний региональный центр кибербезопасности в Каунасе планируется к открытию тоже на фоне киберскандалов. Дело в том, что в январе 2018 года на одном из новостных порталов появилась статья о домогательствах министра обороны Литвы Раймундуса Кароблиса в отношении журналиста Ридаса Ясюлениса и восьмерых сотрудников МИД Литвы. Чуть больше, чем через год, на несколько электронных адресов администрации президента, правительства и парламента Литвы пришли сообщения о том, что при закупке вооружений г-н Кароблис получил взятку в размере 586 000 евро и разместил эти деньги в одном из банков страны.



В обоих случаях представители литовских властей поспешили тут же заявить, что это фейковая информация.



Даже если это была информация, не соответствующая действительности, то любопытна выбранная автором этого фейка тематика: увы и ах уровень коррупции в Литве достаточно высокий. Впрочем, это касается не только Вильнюса, но и его соседей. По данным Европарламента за 2018 год коррупция в балтийском регионе стоила европейской экономике 120 млрд евро в год, что немного меньше годового бюджета Евросоюза.



Но вернёмся к кибервопросам.



До недавнего времени в НАТО было некое разделение по вопросам безопасности. Считалось, что Эстония ответственная за кибербезопасность, Литва - за энергетическую безопасность, а Латвия - за стратегическую коммуникацию альянса. Но, как мы видим сейчас, все три государства в той или иной мере занимаются/будут заниматься и кибервопросами.



Так, задачами того же центра стратегической коммуникации НАТО в Риге, открытого в 2015 году, являются проведение исследований и разработка рекомендаций по нескольким направлениям: пропаганда, общественные отношения, информационные и психологические операции.



Среди трёх балтийских республик больше всех в кибербезопасности преуспел Таллин. Что и неудивительно для родины Skype. Там с 2008 года функционирует Центр киберзащиты НАТО. В этом центре работают специалисты из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Германии, Франции, Италии, Австрии, Венгрии, Испании, Турции, Греции, Нидерландов, Польши, Словакии и даже из стран, не являющихся членами альянса: Финляндии и Швеции.



В центре осуществляются курсы по правовым аспектам действий в киберпространстве, конференции и техническая подготовка для специалистов. В 2013 году центром был издан сборник под названием: "Таллинское руководство по кибервойне", а в 2017 вышла обновленная версия при участии со стороны США: "Таллинское руководство 2.0".



С 2010 года там ежегодно проходят киберучения. В этом году крупнейшие в мире военные учения в области киберзащиты Locked Shields проходили с 8 по 12 апреля. Их организаторами выступили Силы обороны Эстонии, командование Вооружёнными силами США в Европе, Силы обороны Финляндии и Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи. Руководит учениями Агентство НАТО по связи и информации.



Учения представляли собой соревнования команд. Участники делились на группы кризисного реагирования и должны были успешно отразить кибератаки.



Наиболее подготовленной командой были специалисты из Агентства НАТО. Но в их команду также входили менее опытные участники из Норвегии, Румынии, Болгарии, Турции, Хорватии и Словении. Причем команды делились на красных и синих. Синяя команда, находясь в разных странах НАТО, должна была через VPN отражать кибератаки красной команды, расположенной в Эстонии.



По сценарию учений, вымышленное государство Берилия подвергалось угрозе безопасности в преддверии выборов. В стране происходил ряд скоординированных кибератак на ключевые информационно-телекоммуникационные и гражданские системы: происходили сбои в работе электросетей, систем очистки воды, мобильной связи и т.д. Кроме того, наблюдалось влияние атак на общественное мнение о результатах выборов, что провоцировало народные волнения. В этом году первое место заняла кризисная группа из Франции, на втором месте - Чехия и на третьем - Швеция.



Данные учения НАТО способствуют развитию международного киберсообщества, что и делается блоком в рамках "Инициативы совместного хаба безопасности". Собственно, реализация этой инициативы получила старт в январе этого года, когда кризисные группы США, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов были подключены к новой защищённой сети альянса, предназначенной для обмена любым типом информации. К концу года к ней планируется подключить всех членов НАТО.



Ранее подобные натовские киберманевры были направлены против России, поэтому велика вероятность, что и Locked Shields-2019 подразумевали под собой и возможный вариант отработки действий против Москвы. Тем более, в условиях напряжённости российско-натовских отношений. Примечательно и то, что первый, подготовительный этап учений, состоявшийся ещё в марте, совпал по времени с нарушениями работы на ГЭС Венесуэлы. Поэтому хотя официально и не заявляется о возможной направленности киберучений против Российской Федерации, ее власти не могут это исключать. Добавим сюда тот факт, что НАТО не приглашает Москву присоединиться к своей инициативе по кибербезопасности.



К тому же недавно стало известно, что новым директором Агентства ЕС по сетям и информационной безопасности (ЕNISA) станет представитель Эстонии Юхан Лепасаар. Назначение на эту должность представителя из стран Балтии свидетельствует о стремлении НАТО расширить сферу киберучений, проводимых в регионе.



Поскольку среди стран Балтии Эстония наиболее продвинута в вопросах кибербезопасности, то с 1 августа 2018 года в Эстонии действуют и свои кибервойска, насчитывающие 300 человек. К 2023 году планируется привести их в состояние полной боевой готовности.



Теперь же ряды цифровых борцов за безопасность собирается пополнить и Вильнюс. На примере Эстонии видно, что ему есть, куда стремиться.



Валерия ШАЦКАЯ



С точки зрения России, она не может не реагировать на цифровую активность стран Балтии. Все эти центры киберзащиты НАТО находятся недалеко от нее, что может позволить военнослужащим альянса вести прослушку и определять передвижение войск.



Кроме того, есть риск повышения киберактивности стран Балтии в период выборов в России, да и такой вариант уже был отработан Эстонией на киберучениях. А расположение этих центров и наличие русскоязычного населения в регионе позволит НАТО проводить возможные кибер и информационно-психологические операции.



Москва не может не рассматривать киберструктуры НАТО в странах Балтии как прямую угрозу своей безопасности. Точно также было бы наивно предполагать, что Россия не будет наблюдать за усилением военного присутствия в регионе. В итоге, имея отличный потенциал для двустороннего сотрудничества в сфере экономики, бизнеса, культуры и других областей с Россией, Литва, Латвия и Эстония им не пользуются, выбирая путь, хоть и скрытого (кибероперации как никак не так просто отследить), но противостояния. Также центр в Каунасе будет подразделением Национального центра кибербезопасности, из которого в будущем можно было бы управлять силами быстрого кибер-реагирования Евросоюза. Сам Национальный центр кибербезопасности при министерстве обороны в республике функционирует с января 2016 года.В качестве главного киберподозреаемого Вильнюс, естественно, рассматривает Москву. Хотя по данным центра, литовским госучреждениям достается не только от России, но также от Китая и США.Началась литовская кибер-история не так давно: всего лишь в июне 2015 года, когда неизвестными хакерами был взломан портал Объединённого штаба вооруженных сил страны. Позже от кибератак пострадали сайты Президента и парламента Литвы. Виновные найдены не были, но г-жа Даля Грибаускайте без доказательств обвинила в случившемся Москву.Нынешний региональный центр кибербезопасности в Каунасе планируется к открытию тоже на фоне киберскандалов. Дело в том, что в январе 2018 года на одном из новостных порталов появилась статья о домогательствах министра обороны Литвы Раймундуса Кароблиса в отношении журналиста Ридаса Ясюлениса и восьмерых сотрудников МИД Литвы. Чуть больше, чем через год, на несколько электронных адресов администрации президента, правительства и парламента Литвы пришли сообщения о том, что при закупке вооружений г-н Кароблис получил взятку в размере 586 000 евро и разместил эти деньги в одном из банков страны.В обоих случаях представители литовских властей поспешили тут же заявить, что это фейковая информация.Даже если это была информация, не соответствующая действительности, то любопытна выбранная автором этого фейка тематика: увы и ах уровень коррупции в Литве достаточно высокий. Впрочем, это касается не только Вильнюса, но и его соседей. По данным Европарламента за 2018 год коррупция в балтийском регионе стоила европейской экономике 120 млрд евро в год, что немного меньше годового бюджета Евросоюза.Но вернёмся к кибервопросам.До недавнего времени в НАТО было некое разделение по вопросам безопасности. Считалось, что Эстония ответственная за кибербезопасность, Литва - за энергетическую безопасность, а Латвия - за стратегическую коммуникацию альянса. Но, как мы видим сейчас, все три государства в той или иной мере занимаются/будут заниматься и кибервопросами.Так, задачами того же центра стратегической коммуникации НАТО в Риге, открытого в 2015 году, являются проведение исследований и разработка рекомендаций по нескольким направлениям: пропаганда, общественные отношения, информационные и психологические операции.Среди трёх балтийских республик больше всех в кибербезопасности преуспел Таллин. Что и неудивительно для родины Skype. Там с 2008 года функционирует Центр киберзащиты НАТО. В этом центре работают специалисты из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Германии, Франции, Италии, Австрии, Венгрии, Испании, Турции, Греции, Нидерландов, Польши, Словакии и даже из стран, не являющихся членами альянса: Финляндии и Швеции.В центре осуществляются курсы по правовым аспектам действий в киберпространстве, конференции и техническая подготовка для специалистов. В 2013 году центром был издан сборник под названием: "Таллинское руководство по кибервойне", а в 2017 вышла обновленная версия при участии со стороны США: "Таллинское руководство 2.0".С 2010 года там ежегодно проходят киберучения. В этом году крупнейшие в мире военные учения в области киберзащиты Locked Shields проходили с 8 по 12 апреля. Их организаторами выступили Силы обороны Эстонии, командование Вооружёнными силами США в Европе, Силы обороны Финляндии и Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи. Руководит учениями Агентство НАТО по связи и информации.Учения представляли собой соревнования команд. Участники делились на группы кризисного реагирования и должны были успешно отразить кибератаки.Наиболее подготовленной командой были специалисты из Агентства НАТО. Но в их команду также входили менее опытные участники из Норвегии, Румынии, Болгарии, Турции, Хорватии и Словении. Причем команды делились на красных и синих. Синяя команда, находясь в разных странах НАТО, должна была через VPN отражать кибератаки красной команды, расположенной в Эстонии.По сценарию учений, вымышленное государство Берилия подвергалось угрозе безопасности в преддверии выборов. В стране происходил ряд скоординированных кибератак на ключевые информационно-телекоммуникационные и гражданские системы: происходили сбои в работе электросетей, систем очистки воды, мобильной связи и т.д. Кроме того, наблюдалось влияние атак на общественное мнение о результатах выборов, что провоцировало народные волнения. В этом году первое место заняла кризисная группа из Франции, на втором месте - Чехия и на третьем - Швеция.Данные учения НАТО способствуют развитию международного киберсообщества, что и делается блоком в рамках "Инициативы совместного хаба безопасности". Собственно, реализация этой инициативы получила старт в январе этого года, когда кризисные группы США, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов были подключены к новой защищённой сети альянса, предназначенной для обмена любым типом информации. К концу года к ней планируется подключить всех членов НАТО.Ранее подобные натовские киберманевры были направлены против России, поэтому велика вероятность, что и Locked Shields-2019 подразумевали под собой и возможный вариант отработки действий против Москвы. Тем более, в условиях напряжённости российско-натовских отношений. Примечательно и то, что первый, подготовительный этап учений, состоявшийся ещё в марте, совпал по времени с нарушениями работы на ГЭС Венесуэлы. Поэтому хотя официально и не заявляется о возможной направленности киберучений против Российской Федерации, ее власти не могут это исключать. Добавим сюда тот факт, что НАТО не приглашает Москву присоединиться к своей инициативе по кибербезопасности.К тому же недавно стало известно, что новым директором Агентства ЕС по сетям и информационной безопасности (ЕNISA) станет представитель Эстонии Юхан Лепасаар. Назначение на эту должность представителя из стран Балтии свидетельствует о стремлении НАТО расширить сферу киберучений, проводимых в регионе.Поскольку среди стран Балтии Эстония наиболее продвинута в вопросах кибербезопасности, то с 1 августа 2018 года в Эстонии действуют и свои кибервойска, насчитывающие 300 человек. К 2023 году планируется привести их в состояние полной боевой готовности.Теперь же ряды цифровых борцов за безопасность собирается пополнить и Вильнюс. На примере Эстонии видно, что ему есть, куда стремиться.Впрочем, вполне возможно, что Литва переймет опыт Таллина и через какое-то время тоже начнет проводить киберучения и т.д. Пока к открытию планируется региональный центр в Каунасе, но если планируемая деятельность удовлетворит США и ЕС,то в будущем, как знать, может быть, они будут готовы выделить средства и на открытие других центров, либо расширение деятельности имеющихся.С точки зрения России, она не может не реагировать на цифровую активность стран Балтии. Все эти центры киберзащиты НАТО находятся недалеко от нее, что может позволить военнослужащим альянса вести прослушку и определять передвижение войск.Кроме того, есть риск повышения киберактивности стран Балтии в период выборов в России, да и такой вариант уже был отработан Эстонией на киберучениях. А расположение этих центров и наличие русскоязычного населения в регионе позволит НАТО проводить возможные кибер и информационно-психологические операции.Москва не может не рассматривать киберструктуры НАТО в странах Балтии как прямую угрозу своей безопасности. Точно также было бы наивно предполагать, что Россия не будет наблюдать за усилением военного присутствия в регионе. В итоге, имея отличный потенциал для двустороннего сотрудничества в сфере экономики, бизнеса, культуры и других областей с Россией, Литва, Латвия и Эстония им не пользуются, выбирая путь, хоть и скрытого (кибероперации как никак не так просто отследить), но противостояния. Валерия ШАЦКАЯ , специально для «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: кибербезопасность — статья прочитана 182 раза Комментарии