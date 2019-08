Франция и Германия выбрали в России подход «инвестируй, но проверяй» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Куденко



Парадокс, но активнее всего бизнес с Москвой ведут две страны, которые возглавили западную кампанию осуждения России. Ни Германия, ни Франция не намерены отказываться от прибыли во имя принципов. На словах они призывают продолжать антироссийские санкции, но на деле их деловое сотрудничество с российскими компаниями лишь растет. И ни одна из инвестиций не противоречит букве закона.



Активнее всего бизнес с Москвой ведут те две страны, которые возглавили западную кампанию осуждения России



Старая русская поговорка «доверяй, но проверяй», привнесенная в западную массовую культуру президентом США Рональдом Рейганом, стала точной характеристикой прагматичных, но непростых отношений между Москвой и Западом в период холодной войны. Старая русская поговорка «доверяй, но проверяй», привнесенная в западную массовую культуру президентом США Рональдом Рейганом, стала точной характеристикой прагматичных, но непростых отношений между Москвой и Западом в период холодной войны.



Хотя пророссийская риторика и призывы отменить санкции, звучащие со стороны правительств таких государств, как Венгрия и Италия, регулярно попадают в заголовки газет, объективные данные свидетельствуют о том, что две страны, возглавившие западную кампанию осуждения России, ведут бизнес с Москвой активнее всего. Речь о Германии и Франции.



Согласно данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, в прошлом году немецкие компании инвестировали в России более 3,3 миллиарда евро. Это самый высокий показатель за последние десять лет, он превышает даже инвестиции до вторжения Москвы в Крым в 2014 году. Торговый оборот между Россией и Германией вырос на 8% и составил 61,9 миллиарда евро, причем рост зафиксирован с обеих сторон.



Точно такая же картина характерна и для Франции: в прошлом году объемы двусторонней торговли выросли на 11% и составили 17 миллиардов евро. В настоящее время объем инвестиций французских компаний в России достигает 20 миллиардов евро.



Весной этого года, за месяц до того, как президент России Владимир Путин открыл под Москвой новый завод Mercedes-Benz, французская энергетическая компания Total завершила оформление сделки на покупку 10% акций в одном российском арктическом газовом проекте, оцениваемом в 21 миллиард долларов. Этой компании уже принадлежат 20% акций в соседнем газовом проекте, который оценивается в 28 миллиардов долларов.



Французские и немецкие группы Engie, Uniper и Wintershall заплатили по 950 миллионов евро каждая, чтобы помочь контролируемой Кремлем компании «Газпром» построить газопровод «Северный поток — 2», который свяжет Россию и Германию и против которого США угрожают ввести санкции.



В настоящий момент ни одна из этих инвестиций не противоречит букве закона и санкционному режиму, в разработке которого Берлин и Париж активно участвовали, да и сейчас продолжают его поддерживать.



Однако укрепление деловых связей указывает на то, что Берлин и Париж сделали выбор в пользу двуединого подхода в отношениях с Москвой. Они придерживаются жестких позиций в политической сфере в попытке держать Россию под контролем, одновременно поощряя укрепление отношений между корпорациями.



Между тем некоторые представители дипломатического сообщества, особенно в странах, чья торговля с Россией серьезно пострадала из-за санкций, жалуются, что два самых сильных государства в Европе придерживаются двойных стандартов.



Многие указывают на резкий контраст между такими французскими гигантами, как Total, Auchan и Air Liquide, вкладывающими огромные средства в Россию, и делом французского бизнесмена Филиппа Дельпаля (Philippe Delpal), который уже пять месяцев находится в российской тюрьме. Против него выдвинул обвинение один российский бизнесмен, у которого есть связи в политических кругах страны.



«Речь идет о прагматичном подходе, а не о политике умиротворения, — сказал один высокопоставленный французский политик в Москве. — С русскими нужно сотрудничать, насколько это возможно, не компрометируя свои позиции по ключевым вопросам».



Очевидно, бизнес хочет держать дипломатические двери открытыми в городе, где связи с политическим руководством имеют ключевое значение.



Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch), который в июне покинул пост посла Германии в России, призывал к сохранению режима санкций на протяжении всего периода работы на этой должности. Тем не менее когда было объявлено о его отставке, Путин лично встретился с ним один на один. Дипломаты крайне редко удостаиваются подобной чести.



Нет никаких сомнений в том, что повышенный интерес немецкого и французского бизнеса к России приносит пользу как ослабленной экономике этой страны, так и Путину, который часто упоминает, что европейские компании понесли огромные убытки из-за санкций, о которых договорились политические лидеры Европы.



«Мы знаем, что тот же бизнес в Великобритании… хочет с нами работать, работает и намерен работать в дальнейшем. И мы всячески поддерживаем такое намерение», — сказал Путин в интервью Financial Times в июне.



Назвав покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, которое произошло на территории Соединенного Королевства в прошлом году, «возней», которая «не стоит, как у нас говорят, пяти копеек», он добавил: «Из за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию, которая мешает нам нормально развивать наши связи и поддерживать деловых людей».



На саммите Большой двадцатки в июне российская сторона попыталась убедить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что санкции стоит смягчить ради британского бизнеса, который, возможно, готов пойти на риски и вложить средства в России.



Однако многие до сих пор России не доверяют.



