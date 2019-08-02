Операция Ответный ход: Латвия снизила акциз на крепкий алкоголь 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Михаил Мокрушин



В необъявленной эстонско-латвийской "войне акцизов" официальная Рига сделала свой "ход конем" — в Латвии вступили в силу поправки к закону об акцизном налоге, сообщает



Где напиться дешевле



Сниженный акциз, по сообщению Sputnik Латвия, должен продержаться до 29 февраля 2020 года. Латвийские власти уже потирают руки в ожидании новых эстонских и финских алкотуристов. По прогнозам, доходы в бюджет Латвии вырастут еще больше, чем до снижения акциза на алкоголь в Эстонии. В необъявленной эстонско-латвийской "войне акцизов" официальная Рига сделала свой "ход конем" — в Латвии вступили в силу поправки к закону об акцизном налоге, сообщает Sputnik Латвия . Борьба за кошельки эстонских любителей спиртного приобретает все большую остроту — согласно принятым 8 июля латвийским Сеймом поправкам к закону об акцизном налоге с 1 августа ставка акциза на крепкий алкоголь в Латвии снижена на 15%.Сниженный акциз, по сообщению Sputnik Латвия, должен продержаться до 29 февраля 2020 года. Латвийские власти уже потирают руки в ожидании новых эстонских и финских алкотуристов. По прогнозам, доходы в бюджет Латвии вырастут еще больше, чем до снижения акциза на алкоголь в Эстонии. Впрочем, на пиво, сидр, вина и другие спиртосодержащие напитки с содержанием алкоголя менее 22%. акциз не был снижен, так что шанс победить в "алковойне" для Эстонии, где с июля акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь снижен на 25%, все еще остается. Хотя даже после снижения Эстонией акциза, пиво в Латвии все еще остается дешевле.



В Министерстве финансов Латвии подсчитали, что снижение акциза на эстонском рынке алкогольных напитков могло привести к потере 92 миллионов евро из латвийского бюджета. Мэр пограничного с Эстонией города Валки Вентс Армандс Крауклис, однако, уверен, что уже зафиксированное падение продажи алкоголя в Латвии всего на 10% вызвано тем, что прошел только месяц с того дня, как в Эстонии понизился акциз, поэтому многие магазины все еще распродают товар по старым ценам.



Подсчитали, прослезились



Sputnik Эстония уже писал о том, что торговля алкогольными напитками на эстонско-латвийской границе начала расцветать с 2015 года, когда прежнее правительство Эстонии в целях сохранения здоровья эстоноземельцев решило поэтапно повышать акцизы на алкоголь.



Такая налоговая политика вызвала негативную реакцию в эстонском обществе и отрицательно сказалась на экономике страны — ежегодно десятки миллионов евро уходили в бюджет соседней страны, в которую хлынул поток так называемых алкотуристов. Только за один 2017 год бюджет Эстонии получил на 50 миллионов евро меньше запланированного. Количество проданного крепкого алкоголя по сравнению с 2016 годом упало на 33%, что нанесло огромные убытки не только бюджету Эстонии, но и эстонскому сектору производства алкоголя.



В Налогово-таможенном департаменте Эстонии впоследствии подсчитали, что доходы от повышения акциза на алкоголь в Эстонии оказались меньше недополученной государством прибыли от его продажи, которая значительно снизилась, поэтому решено было снизить ставку налога.



Рига не хочет возвращать Таллинну его алкомиллионы



Это вызвало волнение в соседней Латвии, власти которой уже привыкли к деньгам эстонских и финских алкотуристов. Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Эстония нарушила соглашение с Латвией об акцизном налоге на алкоголь и начала "войну", поэтому его стране не остается ничего иного, как ответить соответствующим снижением акциза на спиртные напитки.



Объем трансграничной торговли алкоголем в Латвии оценивается в 45 миллионов евро в год. Винные магазины на латвийско-эстонской границе в прошлом году продали 40,5 миллионов литров алкоголя.



По данным опроса, проведенного центром исследований SKDS среди совершеннолетних жителей Эстонии, за 2018 год эстонцы в Латвии потратили на алкоголь около 124,5 миллионов евро, это не считая расходов на бензин, продукты и иные услуги. В первой половине 2017 года на латвийской границе было продано 1,43 миллиона литров крепкого алкоголя, а в 2016 году — всего 0,27 миллиона литров. ee.sputniknews.ru Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: война, Эстония, Латвия, акцизы, алкоголь — статья прочитана 154 раза Комментарии